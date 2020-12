Netflix a publié une première bande-annonce pour ‘Les fouilles‘(The Dig), adaptation du roman du même nom de John Preston avec Ralph Fiennes (“The Grand Budapest Hotel”) et Carey Mulligan (“Suffragettes”). Le film sortira sur le service de streaming le 29 janvier 2021.

Alors que l’ombre de la Seconde Guerre mondiale se profile à l’horizon, une riche veuve (Mulligan) engage un archéologue amateur (Fiennes) pour fouiller les monticules de sa propriété. Après avoir fait une découverte historique, les échos du passé de la Grande-Bretagne résonnent avec l’imminence d’un avenir incertain pour la nation.

Réalisé par Simon Stone (‘The Daughter’) et écrit par Moira Buffini (‘Jane Eyre’), le film allait initialement être développé par BBC Films avec Fiennes et Nicole Kidman comme protagonistes, mais une fois le film passé entre les mains du service de diffusion. , Kidman a quitté le projet et a été remplacé par Mulligan. Gabrielle Tana («Philomena») produit le film dont le casting comprend Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin et Ken Scott.

