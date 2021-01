Selon la description officielle, le documentaire Agneau et la fable du scorpion «C’est l’éternel retour d’un homme esclave de sa propre nature, d’un artiste qui vit pour construire une œuvre qui lui donne le sentiment d’être complet et, lorsqu’il l’atteint, la transforme inévitablement en échec. Un échec qui lui permet de reprendre la route pour démontrer qu’il est à nouveau capable de réussir. Le film étudie les conséquences que les décisions de Gustavo Cordera (ancien chanteur de Bersuit Vergarabat) apportent à sa famille et à son entourage le plus proche. Et il pose également les principaux dilemmes de sa vie aujourd’hui: sa femme et ses enfants peuvent-ils comprendre ou pardonner la destruction? Combien de fois un artiste peut-il réussir et échouer, se réinventer dans un nouveau succès et le détruire à nouveau? “

Le film dépeint Gustavo Edgardo Cordera (59), l’ex-chanteur du groupe Bersuit Vergarabat, l’un des plus importants groupes de rock alternatif argentin de la première décennie du siècle et dans lequel il est resté un membre actif de ses débuts en 1988 jusqu’à sa départ tumultueux en 2009. Avec le groupe, il sort 9 albums, parmi lesquels des tubes tels que: La Bolsa, La argentinidad al palo, Se comes, Yo tome, Mi caramel, Sr. Cobranza (original de Las Manos de Filippi), ce dernier étant son single le plus populaire.

Après avoir quitté Bersuit, Gustavo Cordera a déménagé avec toute sa famille à La Paloma, en Uruguay, où il a formé le groupe La Caravana Mágica, «un groupe qui fusionne les sons électroniques actuels tels que la cumbia, la musique latino-américaine et Rio de la Plata, avec l’énergie du rock »et avec lequel il a sorti 5 albums.

Gustavo Cordera (ex-chanteur de Bersuit Vergarabat) dans le film documentaire Cordera, la fable du scorpion.

El Pelado Cordera a toujours été un personnage controversé et a eu plusieurs combats publics avec différents collègues tels que Carlos «El Indio» Solari et Andrés Calamaro, entre autres. Cependant, son épisode le plus sombre a eu lieu le 8 août 2016, lorsque, dans le cadre d’une conférence simulée lors d’un atelier de journalisme à TEAArte (un collège d’études supérieures), on a demandé à Cordera quelle était son opinion. sur les accusations d’abus sexuels de certains de ses collègues musiciens, auxquelles Cordera a répondu: «Il y a des femmes qui ont besoin d’être violées, parce qu’elles sont hystériques, parce qu’elles en ont psychologiquement besoin et parce qu’elles sont coupables et ne veulent pas avoir de relations sexuelles librement. Ils veulent jouer ça. Je n’aime pas jouer ça, mais il y a des gens qui le font. Nous, les êtres humains, sommes très complexes ».

Les paroles de Cordera n’auraient pas dû être rendues publiques car ces types de sessions se déroulent à huis clos, cependant, le commentaire était d’une telle ampleur qu’un des étudiants présents a décidé de rompre le protocole de la présentation (si elle peut être appelée ainsi) et a partagé l’audio de l’ancien Bersuit sur les réseaux, déchaînant l’indignation de divers secteurs de la société argentine et latino-américaine.

Les conséquences pour le musicien ont été immédiates et il a dû annuler plusieurs concerts, et se retirer de la scène pendant un moment. En raison également de cet épisode, il a dû faire face à une plainte pénale, qu’il a heureusement pu quitter après s’être excusé publiquement et avoir mené différentes activités pour compenser les dommages, ce qui lui a finalement permis de retrouver sa carrière artistique.

Bien que le film devait sortir en 2017, ce sera le 21 mars de cette année, lorsque le documentaire réalisé par l’Uruguayen Federicos Lemos sortira en salles. Le film racontera l’histoire d’un personnage très charismatique et controversé comme Gustavo Cordera, au-delà de Bersuit Vergarabat.



