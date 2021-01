Nickelodeon a révélé la bande-annonce et la date de sortie de la deuxième saison de‘As-tu peur du noir?’ (en Espagne ‘The midnight club’), redémarrage de la série mythique des années 90 qui prendra comme sous-titre ‘Curse of the Shadows’ et qui reviendra sur la chaîne le vendredi 12 février.

‘Avez-vous peur du noir?: Malédiction des ombres’suit un nouveau groupe d’adolescents de la Midnight Society qui apprennent la terrifiante malédiction lancée sur leur petite ville côtière et sont chassés par une créature mystérieuse connue sous le nom de Shadowman. Dans la nouvelle bande-annonce, nous voyons les nouveaux membres de la Midnight Society et nous avons également un aperçu des horreurs qui les attendent dans cette nouvelle saison de six épisodes.

Les nouveaux membres de cette société particulière de minuit sont Luke, joué par Bryce Gheisar, Jai, joué par Arjun Athalye; Hanna, joué par Beatrice Kitsos, Gabby, joué par Malia Baker, Seth, joué par Dominic Mariche; et Connor, joué par Parker Queenan.

La série est produite par ACE Entertainment, avec le fondateur d’ACE Matt Kaplan et Spencer Berman en tant que producteurs exécutifs et Paul Kim en tant que co-producteur exécutif. Jeff Wadlow («Fantasy Island») est producteur exécutif et directeur principal de la série, avec JT Billings («Beware That Girl») en tant que showrunner et producteur exécutif.

L’une des séries les plus emblématiques de Nickelodeon des années 90, la série originale a livré des histoires d’horreur fascinantes à un jeune public, le tout du point de vue d’un adolescent. ‘As-tu peur du noir?’ Il appartient à DHX et a été créé par DJ MacHale et Ned Kandel, qui sont les producteurs exécutifs du projet.

Ceci et d’autres trilers que vous pouvez trouver sur notre chaîne Dailymotion,

ou dans la section Bandes-annonces et vidéos de films du Web.Cliquez ici pour le voir sur YouTube.