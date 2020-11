Avex Pictures a partagé la bande-annonce du film très attendu Yuri !!! sur Ice the Movie: Ice Adolescence (Yuri !!! sur Ice Gekijō-ban: Ice Adolescence). La première bande-annonce promotionnelle avait été projetée dans le cadre d’une série de projections spéciales de l’anime original en janvier 2019, mais la vidéo n’était pas sortie jusqu’à aujourd’hui.

Le projet devait initialement être présenté en 2019, mais son lancement a été reporté indéfiniment en septembre de la même année «afin d’élargir considérablement le contenu au-delà de ce qui était initialement prévu. Le compte Twitter officiel du long métrage a publié une déclaration en japonais, en anglais et en espagnol concernant l’état actuel du film.

«La production de Yuri !!! On Ice the Movie: Ice Adolescence continue dans le but d’enrichir davantage la pièce. Cependant, nous n’avons pas encore atteint le stade où nous pouvons annoncer la date de sortie.

Notre équipe continuera de travailler avec diligence pour livrer le film et partager notre amour et notre dévouement sans faille pour le patinage. Nous nous excusons profondément auprès de tous les fans pour les circonstances et demandons leur compréhension. “

Comité de production de Yuri on Ice !!! / MAPPA Co., Ltda.