Il n’en faut pas beaucoup pour que quelqu’un s’excite à propos d’un compliment, mais si ce compliment vient de la bouche de l’ancien président des États-Unis, le bonheur est sûrement toujours capitalisé. Récemment Barack Obama a avoué être l’un des spectateurs qui apprécie The Boys, et évidemment l’équipe derrière la série ne peut s’empêcher de partager ses réactions sur les réseaux sociaux.

Tout a commencé par une interview que l’ancien président du pays voisin a donnée à EW, dans laquelle il a commenté que lorsqu’il se lasse de son travail d’écrivain et a besoin d’une pause, il se réfugie dans des séries télévisées et des sports télévisés. Parmi les séries susmentionnées, en plus de Better Call Saul, The Good Place et Watchmen, il y a bien sûr The Boys. Son explication était la suivante:

«[Le gusta ver] Watchmen and The Boys, pour la façon dont les conventions des super-héros changent pour exposer les problèmes de race, de capitalisme et les effets de distorsion du pouvoir des entreprises et des médias. “

Avant ses déclarations, l’équipe derrière la série a réagi avec émotion sur les réseaux sociaux et ils se sont même permis d’inviter Obama à leur écrire en privé juste pour «discuter». Le premier était le showrunner lui-même, Erick Kripke:

Merci d’avoir regardé, Barack Obama. Si jamais tu veux sortir, lance-moi un DM. Non, vraiment, c’est incroyable, merci pour la bombe.

«J’avais l’âge de maintenant quand j’ai appris que le président Barack Obama regardait The Boys. Pouvez-vous rester à cet âge pour toujours? “

“Si The Boys est bon pour Obama, alors c’est bon, point final”, écrit-il. Antoine Starr, un autre des protagonistes de la série, le visage derrière Homelander. D’autre part, l’acteur Laz Alonso Il a commenté que “vous ne savez jamais qui peut vous voir et qui vous avez la capacité d’inspirer”.

Pendant Jessie Usher, Aya Cash et Erin Moriarty Ils ont également partagé des réactions plus courtes sur leurs réseaux, mais tout aussi chargés de surprise et de fierté.

The Boys est juste en route pour sa troisième saison, mais c’est déjà un succès pour la plateforme Amazon Prime et pour l’univers des séries de notre époque. Son approche différente, comme Obama l’a mentionné, de la figure du super-héros, en a fait un incontournable pour les fans et les non-fans de ce «genre».

Le tournage de la troisième saison a déjà commencé. Cliquez ici pour savoir tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

amazon prime vidéo barack obama les garçons



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.