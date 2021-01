Selon Deadline, Ben Affleck (“ Argo ”), deux fois lauréat d’un Oscar, s’assiéra à nouveau dans le fauteuil du réalisateur pour reprendre une adaptation cinématographique de ‘Gardien des cités perdues’, un film Disney basé sur la série de huit livres de Shannon Messenger qui a débuté en 2012.

L’histoire est centrée sur une fille télépathique qui cherche à découvrir pourquoi elle est devenue la clé de son nouveau monde avant que cette réponse ne soit trouvée par la mauvaise personne. Mais lorsqu’elle découvre le secret de ses capacités et d’elle-même, elle se retrouve dans une course contre la montre pour trouver les raisons possibles de son existence.

En plus de la réalisation du film, Affleck produira le projet via son label Pearl Street et participera à l’écriture du scénario aux côtés de l’écrivaine de Walt Disney Studios Kate Gritmon, tandis que Madison Ainley, qui a précédemment travaillé avec Affleck sur ‘Live by Night »,« Justice League »,« Triple Frontier »,« Gone Girl »,« The Way Back »,« The Accountant »et« Batman v. Superman: Dawn of Justice ‘, pour être le producteur exécutif.

La série de romans Shannon Messenger est un best-seller du New York Times depuis son premier livre en 2012, avec plus de 2,5 millions d’exemplaires imprimés et son dernier opus intitulé “ Keeper of the Lost Cities: Unlocked ” nommé Meilleur livre pour jeunes lecteurs de 2020 par Barnes & Noble et demi-finaliste des Goodreads Choice Awards.