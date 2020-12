Après avoir convenu avec Amazon Studios de diriger l’adaptation cinématographique des mémoires de JR Moehringer, ‘La barre de l’offre’ (En Espagne, connu sous le nom de «La barre des grands espoirs»), George Clooney est prêt à reprendre un projet qui, selon Deadline, pourrait être avec Ben Affleck («The Way Back»).

Le médium avance que les deux cinéastes voulaient travailler ensemble depuis des années, alors qu’ils n’avaient pas trouvé le bon projet jusqu’à présent. Une fois que Clooney s’est engagé pour diriger le film, il a immédiatement mis Affleck en tête de sa liste de candidats pour y jouer.

JR a grandi avec sa mère, car son père l’a abandonné avant qu’il ne prononce son premier mot. Mais JR sait qui est son père: un DJ à New York qui a une émission de radio qu’il écoute avec dévotion, jusqu’au jour où sa voix est retirée de l’antenne et JR se retrouve sans personne à écouter.

Puis trouve refuge dans l’amour de sa mère et au Dickens, le bar de son quartier, un lieu où poètes, policiers, joueurs, boxeurs et stars de cinéma ont une histoire à raconter. Signé par un lauréat du prix Pulitzer, «The Bar of High Hopes» est un livre qui peut être lu comme un roman d’apprentissage ou comme une histoire passionnément sincère et vraie.

Cette histoire émouvante d’un orphelin de père qui cherche à donner une voix à son propre destin présente un scénario adapté par William Monahan («The Departed»). Au départ, le roman allait être adapté par Sony avec Theodore Melfi (‘Hidden Figures’) comme réalisateur, mais après avoir mis le projet de côté, c’est Amazon qui a repris ses droits peu de temps après.

Rappelons que le dernier travail de Clooney en tant que réalisateur a été “ Midnight Sky ”, un film que Netflix sortira ce mois-ci. Avec George Clooney lui-même aux côtés de Felicity Jones, Kyle Chandler et David Oyelowo, c’est une histoire post-apocalyptique qui suit Augustine (Clooney), un scientifique solitaire de l’Arctique qui tente de contacter un vaisseau spatial essayant de revenir dans le Terre.