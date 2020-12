Ben Mendelsohn accompagnant Shailene Woodley pour diriger le casting de ‘Misanthrope‘, un thriller à suspense soutenu par FilmNation Entertainment et réalisé par l’Argentin Damin Szifron.

Ce sera le quatrième film du réalisateur argentin, le premier à tourner depuis le succès de «Wild Tales», et aussi le premier à tourner en anglais. Annoncé lors du Festival de Cannes 2019, le tournage du film débutera enfin l’un de ces jours, un an plus tard qu’initialement annoncé.

Écrit par Szifron lui-même avec Jonathan Wakeham, ‘Misanthrope‘tourne autour d’une femme policière talentueuse mais gênante (Woodley) qui est recrutée par le FBI pour aider le personnage à identifier, localiser et attraper un dangereux tueur en série … non joué par Mendelsohn, comme beaucoup le connaîtront. pour ses rôles de méchant dans «Rogue One: A Star Wars Story», «Robin Hood», «Ready Player One» ou «Captain Marvel».

Comme il était déjà dans ‘The Visitor’, cette fois Mendelsohn sera de retour sur le bon côté de l’histoire en donnant vie à l’agent du FBI avec lequel ils appairent Woodley.

Enfin, de mentionner que le film sera distribué dans notre pays par Vrtigo Films, puisque sa distribution est liée à presque le monde entier … sauf aux Etats-Unis, curieusement.