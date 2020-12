Alors que Ben Stiller a passé ces dernières années à travailler sur le petit écran avec des projets comme la mini-série primée “ Escape At Dannemora ”, Collider rapporte que l’acteur et le réalisateur sont en pourparlers pour réaliser un nouveau drame policier. pour MGM intitulé ‘Les sept cinq’.

Adapté du documentaire du même nom de 2014 par Tiller Russell et Eli Holzman, l’histoire dépeint l’un des plus gros cas de corruption policière à New York dans les années 1980. Michael Dowd était un flic de Brooklyn qui, avec son équipe, a volé des policiers. trafiquants de drogue sous la menace d’une arme. Ils ont volé d’innombrables livres de cocaïne et des centaines de milliers de dollars en espèces jusqu’à son arrestation en 1992. Il a purgé 14 ans de prison et son arrestation a révélé une corruption généralisée au sein de la police de New York.

Sony a obtenu les droits de cette adaptation en 2015, avec Yann Demange réalisant à partir d’un scénario de Scott Frank. Le projet était dans les limbes jusqu’à ce que Michael De Luca, alors président de la production de Sony et maintenant directeur de MGM, décide de le sauver.

Stiller lui-même a travaillé sur une nouvelle ébauche du scénario avec Tony McNamara («Le favori»), ce qui fait allusion à l’intérêt du cinéaste pour le projet. Dans le domaine du théâtre, Stiller sera bientôt dans ‘Lockdown’, un futur film sur les pandémies de Douglas Liman où ils seront également Chiwetel Ejiofor (’12 ans d’esclavage ‘) et Lily James (‘ Baby Driver ‘).