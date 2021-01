Prenez votre chapeau et fouettez car c’est le temps de l’aventure! Ce mardi, le développeur et distributeur Bethesda a annoncé le lancement futur d’un nouveau jeu vidéo mettant en vedette Indiana Jones, le professeur audacieux qui – dans les films de Steven Spielberg – a injecté de l’adrénaline dans la discipline tranquille de l’archéologie. Quelles nouvelles reliques, méchants machiavéliques et anciens hexagones se profilent à l’horizon? On ne le sait pas encore, mais la société américaine a déjà partagé un teaser qui pourrait mettre quelques indices sur la table.

Un nouveau jeu Indiana Jones avec une histoire originale est en développement dans notre studio, @MachineGames, et sera produit par Todd Howard, en collaboration avec @LucasfilmGames. Il faudra du temps avant que nous ayons plus à révéler, mais nous sommes très heureux de partager les nouvelles d’aujourd’hui! – Bethesda (@bethesda) 12 janvier 2021

“Notre studio MachineGames développe un nouveau jeu Indiana Jones avec une histoire originale, et sera produit par Todd Howard, en collaboration avec Lucasfilm Games”, lit-on dans le tweet précédent. “Il faudra du temps avant que nous ayons plus à révéler, mais nous sommes tellement excités de partager les nouvelles d’aujourd’hui!”

En complicité avec Bethesda, MachineGames Il a déjà contribué à la série de jeux vidéo de guerre Wolfenstein, avec des histoires se déroulant dans (ou dérivées de) la Seconde Guerre mondiale. Fait intéressant, plusieurs titres de cette franchise traitent des nazis essayant de contrôler des forces cachées ou surnaturelles, une situation dont le bon Indy a personnellement été témoin à plus d’une occasion.

Dans le teaser sorti il ​​y a quelques heures, une brève visite aérienne révèle un tableau jonché de livres, de photographies et de croquis, ainsi qu’une machine à écrire, une boussole et quelques accessoires emblématiques du héros immortalisé par Harrison Ford sur grand écran. Les références aux sociétés responsables du prochain jeu vidéo ne passeront pas inaperçues, tout comme cette carte du Vatican et un billet d’avion pour Rome. Se pourrait-il qu’Indiana Jones soit plongé dans le régime fasciste de Benito Mussolini?

L’année dernière, en plus de publier le nominé pour The Game Awards 2020 Doom éternel, Bethesda et sa société mère ZeniMax Media ont été acquises par Microsoft. En plus de cela, il est possible que le futur jeu vidéo Indiana Jones (toujours sans titre) soit exclusif à Xbox, mais il n’y a toujours pas d’informations officielles à ce sujet.

Au cinéma, un cinquième volet de la saga Indiana Jones se trouve dans le four, avec James Mangold (Logan) en tant que réalisateur et Spielberg en tant que producteur exécutif. Le film devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.