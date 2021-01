«Dans le monde d’Anmaere, au nord de la ville de Whithren, des chevaux sauvages courent à travers les prairies et la côte. Ils sont le produit d’exportation le plus précieux de la ville et sont donc constamment chassés et vendus dans le monde entier. Pour les habitants de Whithren, ce commerce ouvre un large éventail de possibilités mais, surtout, il leur offre la possibilité de s’évader de la ville pour visiter le continent voisin de Levithen, ou tout simplement de recommencer.

Pendant ce temps, dans une petite maison juste au nord de la ville, une femme meurt en couches. Ses derniers mots sont une tentative d’expliquer à sa fille le genre de vie qu’elle aura, et qu’elle héritera d’un rêve récurrent qu’elle doit garder secret, car il contient des souvenirs d’une autre époque bien avant la sienne: celle dans laquelle magie et la légende existe dans le monde. “

Avec vous le trailer officiel et l’affiche de ‘La jument qui veut‘, les débuts en tant que réalisateur de Nicholas Ashe Bateman, un technicien en effets visuels qui a déjà travaillé sur des films tels que’ Free Solo ‘,’ Wendy ‘ou encore encore inconnu’ The Green Knight ‘.

Bateman lui-même a signé le scénario et a produit ce film indépendant prometteur qui a été tourné au cours des cinq dernières années, pratiquement entièrement dans un entrepôt du New Jersey. Un travail qui nous introduit dans le grand monde fantastique d’Anmaere, dans ce qui se veut «le premier chapitre d’une série de films sur les gens, les lieux et les légendes» dudit lieu imaginé.

Le film, qui à un moment donné de sa production a été soutenu par Shane Carruth (‘Primer’, ‘Upstream Color’) qui a pourtant disparu de son générique, sortira en salles aux Etats-Unis en même temps qu’en VOD. le 5 février prochain par Gravitas Ventures.

