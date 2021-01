L’un des romans les plus importants de la science-fiction est ‘1984’ écrit par George Orwell en 1949, qui a servi d’inspiration pour la création de l’émission de téléréalité ‘Grand frère’, même qui a eu des adaptations partout dans le monde, mais cette histoire va au-delà d’un “Grand frère”, puisqu’il montre une société totalitaire bien en avance sur son temps et plus de 70 ans après sa publication, ils préparent déjà une série de «1984».

Le roman de George Orwell «1984» nous montre une société sous un régime totalitaire, qui est dirigé par «Big Brother», qui dirige toute la société et change même l’histoire pour maintenir les sociétés à l’écart. Ce roman a eu deux adaptations cinématographiques et la plus mémorable est celle de la même année 1984, réalisée par Michael Radford et avec John Hurt.

Mais apparemment, cette histoire se prépare à une adaptation au petit écran, car il a été révélé que Ils préparent des séries de ‘1984’ pour le réseau NBC, mais ce ne sera pas directement la version de George Orwell, mais une adaptation de la pièce de 2013 par Robert Icke et Duncan Macmillan, qui a attiré l’attention pour être assez explicite, car certains participants se sont évanouis, ont quitté la salle ou ont vomi.

Pour cette nouvelle version, les mêmes Robert Icke et Duncan Macmillan seront les producteurs exécutifs et seront sous la Réalisé par David Flynn et devrait avoir une durée de cinq chapitres:

«Alors que le monde est aux prises avec la démocratie et le gouvernement dans notre ère divisée de surveillance, de« fausses nouvelles »et de décadence de la vérité, l’urgence du chef-d’œuvre d’Orwell est indéniable. Le petit écran ressemble à un foyer naturel pour votre portrait d’une société dans laquelle les gens font plus confiance à leurs écrans qu’au monde en dehors de leurs fenêtres. “

Cela a été annoncé par les producteurs exécutifs au moyen d’une déclaration, bien que toute date de début possible pour les enregistrements ou une date de sortie provisoire soit inconnue jusqu’à présent.