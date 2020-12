Chaque décembre, en Cinéma PREMIERE nous listons les hits, surprises, déceptions et flops au box-office de l’année. Mais avant d’entrer dans le terrible 2020, en parlant des derniers, voici la liste des échecs que nous avons envisagés de 2016 à 2019:

2019

1. X-Men: Dark Phoenix2. Terminator: Dark Fate 3. Projet Gemini 4. Playmobil: le film 5. Hellboy (2019) 6. Le chardonneret 7. Lien manquant 8. Né pour être roi (l’enfant qui voudrait être roi) 9. UglyDolls10. Parc magique

*Chats il n’avait pas été publié au moment de ce dénombrement. Avec les premiers indices de ce qui allait arriver, nous lui avons donné une 15e place d’honneur, comme nous étions naïfs.

2018

1. Han Solo: Une histoire de Star Wars2. Robin des Bois 3. Un voyage dans le temps (A Wrinkle In Time) 4. Papillon5. Les esprits les plus sombres 6. La catégorie des grands ouragans 57. La fille du web8. Kin9. Qui a tué les Muppets? 10. Le casse-noisette et les quatre royaumes

*Machines mortelles il n’avait pas été publié au moment de ce dénombrement.

2017

1. Roi Arthur: la légende de l’épée2. Monster Trucks3. La promesse 4. Blade Runner 20495. Le justicier du futur (Ghost in the Shell) 6. Valérian et la cité des mille planètes 7. Power Rangers 8. La momie 9. Suburbicon (oui, des frères Cohen) 10. L’espace entre nous

2016

1. Le bon ami géant2. Dieux d’Égypte 3. Max Steel4. Les frères Grimsby 5. Longue marche à la mi-temps de Billy Lynn 6. Chiens de guerre 7. Les règles ne s’appliquent pas 8. Le choix 9. Beauté collatérale 10. Heures comptées

En effet: dans ces listes apparaissent des films qui avaient de grandes prétentions économiques et ont enregistré des pertes millionnaires pour leurs études (Han Solo, Phénix sombre, Projet Gemini) ou, dans certains cas, des films qui se terminaient par des chiffres rouges et dont nous ne nous souvenons même plus aujourd’hui. Ou est-ce que quelqu’un sait de quoi il s’agit Le choix, la promesse ou Parents?

Il y a, en outre, une autre liste (quelque chose comme un monde souterrain dantesque) disponible même sur Wikipédia, avec une cinquantaine de films qui enregistrent les pertes les plus importantes de l’histoire, avec des chiffres qui avoisinent ou dépassent 9 chiffres (+ 100 millions de dollars). Parmi eux se démarquer Machines mortelles, The Lone Ranger, John Carter (évidemment!), Camions monstres et Le pirate (Geena Davis). Comme Données encourageantes, dans ce cercle d’enfer il n’y a que quelques productions de 2020.

En fait, étant donné qu’il n’y a que deux revers de ce tournage dans ce 2020 atypique, Nous avons décidé de ne pas faire un top 10 “flop de l’année”. Eh bien, pour ça et parce qu’on ne voulait pas ajouter plus de mauvaises nouvelles à une année qui pour beaucoup a déjà été terrible, sur le plan sanitaire ou économique.

À cette occasion, nous ne parlerons que de ces deux films (sorti au premier trimestre de l’année) qu’ils ont mal fait en chiffres, et 5 autres nouvelles qui ont sans aucun doute affecté l’activité de l’exposition commerciale telle que nous la connaissons aujourd’hui.

Docteur Dolittle

En mars 2017, Universal a annoncé qu’il relancerait la franchise de Dolittle, maintenant avec la plus grande star de Marvel: Robert Downey Jr.L’idée était qu’elle fasse ses débuts à l’été (mai) de 2019, mais ils lui ont ensuite donné une date d’avril de cette année et finalement ils l’ont jeté à janvier 2020.

Et le film? Eh bien, bien que dans sa voix, il ait eu plusieurs gagnants aux Oscars, le studio n’en était pas satisfait, car ce n’était pas assez “drôle”, ce qui a abouti à une bonne somme de reprises et à un budget qui s’est élevé à 175 millions de dollars. … Ou 300 millions de dollars, si vous considérez toutes les dépenses de publicité et de marketing.

Dans sa semaine d’ouverture, la catastrophe est arrivée: aux États-Unis, elle a fait ses débuts à la 3e place, derrière Mauvais garçons pour toujours et1917!, avec seulement 21,8 millions de dollars. En fin de compte, elle a fini par lever à peine 77,0 millions de dollars au nord du Rio Grande, ce qui, une autre année, l’aurait laissée dans le top 40.

Sur les marchés internationaux, il a totalisé 168 millions de dollars, pour un total de 245,2 millions de dollars. En juillet, il est sorti dans les cinémas chinois récemment rouverts, mais ses chiffres n’étaient pas non plus bons: seulement 19,5 millions de dollars. Il est inutile de penser que ce chiffre a été affecté par l’ère COVID. Au cours du même mois, la Chine a également réédité Harry Potter et la Pierre Philosophale (oui, un film d’il y a deux décennies) en 3D, et a fait de plus grands nombres.

L’appel sauvage

Basé sur un roman populaire (L’appel de la nature) le film a été annoncé par Fox en octobre 2017, en vue de faire ses débuts à Noël 2019. Harrison Ford a rejoint le projet en juillet 2018 et la production a commencé un mois plus tard, avec un budget très élevé: 135 millions de dollars. La justification de l’étude? “Il y aura des petits animaux, comme dans Le livre de la Jungle». Maintenant … Harrison Ford est une star du box-office? Pas vraiment. Son dernier grand succès en tant qu’homme de premier plan remonte à 20 ans (Révélations) et depuis lors, il avait eu … des rôles de soutien.

Puis les complications ont commencé, à commencer par un chiot-protagoniste réalisé en CGI qui a compliqué le tournage et la post-production. Ensuite, il est passé par l’achat de Fox by Disney, le changement de la date de première (à février 2020) et les chiffres fous de publicité et de marketing, (beaucoup) supérieurs à 50 millions de dollars, ce qui signifiait que L’appel sauvage il a dû gagner plus de 300 millions de dollars pour enregistrer des bénéfices.

En fin de compte, le film a été le premier à faire ses débuts sous la nouvelle «marque» 20th Century Studios. Aux États-Unis, il s’est terminé avec seulement 62,3 millions de dollars, et à l’étranger, avec 48,5 dollars, pour un total de 110 millions de dollars. En d’autres termes, il n’a même pas récupéré les 135 millions de dollars qu’il a coûtés pour le produire. En Chine, il a fait ses débuts en novembre, mais il a à peine ajouté 5,0 millions de dollars, ce qui est une catastrophe, car là-bas, les films hollywoodiens sur les chiens avaient triomphé de manière considérable.

Bouns: Menace in the Deep

Le film a été tourné en 2017, ce qui signifie qu’il a fallu trois ans pour sa sortie. Qu’est-il arrivé? Comme L’appel sauvage, la production de 50 millions de dollars a également été victime de l’acquisition de Fox / Disney. Et comme Fox n’avait pas investi d’argent ici, c’était une priorité zéro, et même un lancement de VOD était envisagé, ce qui alors – avant 2020 – était synonyme de la pire des catastrophes.

En fin de compte, il a fait ses débuts le 8 janvier, et vous pouvez vous vanter que c’était le dernier film avec le logo de la 20th Century Fox. Ce dont ils ne peuvent se vanter, ce sont leurs chiffres: seulement 17,2 millions de dollars aux États-Unis et 23,8 dollars dans les autres pays, leurs meilleurs territoires étant l’Indonésie (2,77 dollars), la France (2,5 dollars) et le Mexique (2,4 dollars). Au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne, il n’a même pas atteint le million.

À seulement 40,88 millions de dollars dans le monde, le thriller aquatique de science-fiction avec Kristen Stewart aurait des pertes d’environ 50 millions de dollars.

Corollaire: 5 faits qui ont changé l’industrie

La fermeture des cinémas et la crise des distributeurs.

En Chine, les cinémas ont été fermés le cinquième week-end de l’année. En Europe, en février, et en Amérique – en moyenne – en mars. Les deux films les plus populaires qui sont restés au milieu de leur course commerciale étaient Uni et Injecté de sang. Les deux sont rapidement passés à la VOD et au streaming. Alors ça viendrait Trolls: Tour du monde pour bousculer l’industrie, avec une sortie directe en VOD, et d’ici la fin de l’année, Warner ferait l’annonce qui ferait chier les réalisateurs de Dune et Principe: la première hybride de tous ses films en 2021. Une semaine plus tard, Disney ferait une annonce similaire. Oui, l’industrie a changé.

La réouverture / fermeture des salles à des vitesses différentes

Alors que les grands marchés asiatiques ont ouvert des salles depuis juin (certains n’ont jamais fermé) et que la capacité de leurs salles a progressivement augmenté (de 30 à 70%), d’autres pays européens et – en particulier – les États-Unis ont présenté d’importantes restrictions à l’ouverture des salles. Los Angeles, New York et d’autres grandes villes n’ont jamais pu rouvrir leurs cinémas, ce qui a affecté les revenus des exploitants. Au moment de la rédaction de ce décompte, plusieurs marchés (France, Hong Kong) ont déjà fermé à nouveau leurs salles, en vue de les ouvrir jusqu’en 2021.

USA, le marché le plus touché

Au cours des cinq dernières années, le box-office américain était d’environ 11 milliards de dollars chaque année. Ce 2020, on estime qu’il ajoutera la 5ème partie (2200 millions de dollars). Jetez un coup d’œil à son top box-office vous brise le cœur: au cours d’une année donnée, il a fallu 50 millions de dollars pour entrer dans le top 50 et 20 millions de dollars pour une place dans le top 100.Ce 2020, il a fallu 0,43 million de dollars pour atteindre le top 100 et 2,0 millions de dollars pour atteindre le top 100. apparaissent dans le top 50.

L’affaire Tenet

Bien qu’il y ait eu des films locaux chargés de réactiver l’industrie dans chaque pays (Les huit cent en Chine; Zombie Station 2: Péninsule en Corée du Sud; Père il n’y en a qu’un 2 en Espagne) La méga-production de Christopher Nolan restera dans l’histoire comme ce grand blockbuster hollywoodien qui essayé de sauver l’été filmique, et en chemin, il a ajouté + 365 millions de dollars. Apparemment, il est encore trop tôt pour en tirer une conclusion, et ce sera un sujet d’étude pour les générations futures.

Les premières sont reportées encore et encore et encore

Le meilleur exemple est Wonder Woman 1984. Il devait initialement faire ses débuts le 20 décembre 2019. Il est ensuite passé au 8 novembre. Par la suite, il est allé au 5 juin 2020. Puis … COVID-19 est arrivé, et avec lui, trois nouvelles dates de sortie: le 14 août, le 2 octobre, et enfin le 25 décembre, sur HBO Max (USA) et en salles des films des États-Unis et du reste du monde … qui ont encore des salles ouvertes.

* Pour ce texte, plusieurs sources ont été récupérées, principalement Box Office Mojo, IMDb, Bomb Report, Work and Money, The Numbers et Business Insider, ainsi que des données de Canacine.

