Triste, mais vrai: le box-office au Mexique est revenu aux niveaux de la dernière semaine d’août, lors de sa sortie Les nouveaux mutants. Perte de 30% des revenus vs. la semaine précédente et 50% par rapport aux effectifs enregistrés –en moyenne– en décembre. La raison est simple: les cinémas ont fermé dans de nombreux États, le nombre de cas – et de décès – de COVID a augmenté de manière alarmante, et le cinéma est redevenu une option inutile, d’autant plus que dans de nombreux cas il est associé aux centres commerciaux, aujourd’hui également fermés en raison de la pandémie.

Comme nous l’avions prévu la semaine dernière, Wonder Woman 1984 c’est déjà le film le plus réussi de l’ère COVID et dans moins de 10 jours, il entrera dans le top 10 des films les plus rentables sortis en 2020, laissant de côté L’appel sauvage, son chiot CGI et ses 80,5 millions de pesos. Jusqu’à présent, Diana Prince ajoute 76,6 millions de pesos (MDP) et 1,2 million de téléspectateurs, et pourrait à terme atteindre 100 millions de dollars, dans le cas où dans certains États les cinémas fermés aujourd’hui rouvriraient vers la fin du mois.

La deuxième place est pour le cinquième film qui a atteint 1 million de téléspectateurs à l’ère COVID. On parle de Les Croods 2: Une nouvelle ère, qui a atteint le chiffre magique après un mois sur le panneau d’affichage, rejoignant ainsi le club de Wonder Woman 1984, Les sorcières, Les nouveaux mutants et Groenland. Atteindre 60 millions de pesos prendra un peu plus d’une semaine, puisque jusqu’à aujourd’hui, cela représente 56,4 millions de pesos (de par leur nature, les films pour enfants vendent des billets moins chers, en grande partie à cause des horaires mantinés).

Invasion: la fin des temps fait ses débuts dans les théâtres mexicains après plusieurs changements de date. Apparemment, il aurait été préférable qu’elle soit présentée en première début décembre, car elle ne pouvait désormais entrer que 2,9 millions de dollars grâce à 49000 téléspectateurs. Sinon, c’est celui de Chasseur de monstre, un film dont le nom (et l’affiche) pourrait bien dérouter 28100 personnes sans méfiance qui cherchaient à voir dans les salles maintenant Chasseur de monstre, ils sont tombés sur cette proposition … et ils ont trouvé quelque chose de différent. Au cours de ses 4 premiers jours, le film a ajouté 1,5 million de dollars.

Le reste du top 10 sont des propositions qui ont entre 2 et 22! semaines dans le décompte. Les films datant de 2 semaines sont Il était une fois (5,3 millions de pesos et 89500 téléspectateurs) et Le jeu de la sorcière (1,3 million de dollars, 25 400 téléspectateurs). En revanche, le film avec 5 mois sur le panneau d’affichage est Damn soul, ce qui représente 2,4 millions de dollars et 46 600 billets vendus.

Au milieu se trouvaient deux propositions qui ont fait des chiffres assez décents. D’une part, le film nordique Le tunnel, qui en 4 semaines a été vu par 123900 téléspectateurs et ajoute jusqu’à 6,2 millions de pesos, et d’autre part, la comédie mexicaine Dis moi quand tu, qui a accumulé 6,3 millions de dollars et 106 500 téléspectateurs depuis sa première à Noël. Bien que cela soit difficile, il pourrait encore se retirer du top 10 mexicain de 2020 La Ligue des 5 (9,5 millions de dollars) et se faufiler à la 10e place.

Finalement, Groenland (Le jour de la fin du monde) veut profiter de tout son temps dans les salles de cinéma avant de jouer à Prime Video ce mois-ci. Jusqu’à présent, cela représente 64,3 millions de pesos et 1,1 million de dollars en 8 semaines.

Top 10. Billetterie au Mexique

Week-end 2. Du 7 au 10 janvier 2021

Wonder Woman 1984 4,4 millions de dollars (Warner Bros. Pictures)Les Croods 2: Une nouvelle ère 3,4 $ MDP (images universelles)Invasion: la fin des temps 2,9 millions de dollars (Corazón Films)Chasseur de monstre 1,5 $ MDP (distribution étoile)Il était une fois 1,4 million de dollars (ZIMA)Fin de la journée mondiale 1,1 million de dollars (Diamond Films)Dis moi quand tu 881400 pesos (Cinépolis Distribución)Le jeu de la sorcière 455100 pesos (côté obscur)Damn soul 88500 pesos (distribution étoile)Le tunnel 53600 pesos (cinéma Gussi)

Corollaire: Global Box Office

Wonder Woman 1984. La suite a ajouté 7,7 millions de dollars (MDD) cette semaine sur 41 marchés mondiaux, portant son cumul à 32,6 millions de dollars aux États-Unis et 98,8 millions de dollars dans les territoires d’outre-mer, pour un total de 131,4 millions de dollars dans le monde. La Chine est son plus grand territoire (quoique avec des chiffres décevants: 25 millions de dollars), suivie de l’Australie (14,5 millions de dollars). Une petite fleur rouge. La production chinoise a été le film le plus rentable au monde cette semaine. Jusqu’à aujourd’hui, il accumule 160 millions de dollars, et pourrait finir dans le voisinage de 210 dollars, s’installer à Oiseaux de proie à la 10e place mondiale de 2020.Demon Slayer The Movie: Mugen Train. C’était, pour la 12e semaine, le film le plus rentable au Japon, accumulant 376 millions de dollars (oui, 3 millions de plus que Principe). Maintenant, il se dirige vers le quartier de 400 millions de dollars, faisable s’il ouvre en Chine.Âme. Avec 36 millions de dollars en Chine, ce sera bientôt le troisième film le plus rentable de Pixar, devant Trouver Dory (38,4 $) et seulement derrière Noix de coco et Indestructibles 2. Lors de l’ajout de 10 autres marchés sans Disney +, ses avances accumulées à 47,3 millions de dollars. Les 20 et 21 janvier, il fera ses débuts en Corée du Sud et en Russie, respectivement.Les Croods 2: une nouvelle ère. Présent sur 18 marchés, il cumule 127,8 millions de dollars, au niveau mondial, la Chine contribuant plus de 50 millions de dollars et l’Australie et la Russie, plus de 10 dollars. Le Mexique contribue à hauteur de 3 millions de dollars. guichet



