Maintenant que la PlayStation 5 et la Xbox Series X sont en vente, nous sommes convaincus que de nombreux joueurs sont impatients d’essayer de nombreux autres jeux vidéo – en plus des leurs – sur les nouvelles consoles. Si tel est votre cas, nous vous expliquons ici comment tirer le meilleur parti du Offres de jeux vidéo que le Black Friday apporte 2020 pendant ce week-end.

Nous avons compilé le meilleur des meilleurs et les points forts d’Amazon dans son catalogue et avec des prix améliorés. Si vous appartenez à leur abonnement Amazon Prime, quoi de mieux car les envois seront rapides et gratuits. Mais si ce n’est pas votre cas, vous voudrez peut-être donner un aperçu rapide de ce lien et profiter de votre mois gratuit.

Bien qu’en général pendant ce week-end, Cyber ​​lundi tout le département de jeux video aura jusqu’à un 30% de réductionDu 27 novembre au 30 novembre, il y aura des offres exceptionnelles sur certains titres dont vous devrez peut-être profiter. Ce sont les meilleures offres de jeux vidéo que nous trouvons sur Amazon Prime pendant le Black Friday 2020.

Collection Assassin’s Creed

De nombreux titres Assassin’s Creed seront en vente ces jours-ci et sur ses différentes plateformes. Utilisez ces informations et les liens suivants à bon escient:

The Witcher 3: Chasse sauvage

Le troisième volet du sorcier guerrier qui le brise actuellement sur Netflix sera également en vente. Tant dans sa version pour PlayStation 4, que dans celle de Xbox One et aussi pour Nintendo Switch. Il est à noter qu’il s’agit de sa version complète pour les collectionneurs.

Watch Dogs Legion – Édition limitée

Ce jeu d’action et d’aventure n’a pas pu éviter d’achever son succès avec un troisième opus conçu pour un public plus large et des consoles plus puissantes. Legion est la suite de Watch Dogs 2, qui à son tour est une suite de l’original. L’offre actuelle sur Amazon est sur leurs disques pour PlayStation 4 et Xbox One. Vous pouvez vérifier les deux ici.

Just Dance 2021

Le légendaire Just Dance a déjà sorti sa dernière version et Amazon la mettra en vente. Vous ne le trouverez probablement pas moins cher à l’avenir. La nouveauté de 2021 est que vous pouvez désormais enregistrer tous vos mouvements avec votre téléphone portable, il a huit nouvelles chansons et à travers son service de streaming plus de 550 chansons différentes. Vous pouvez le trouver avec une réduction pour Play 4, Xbox One et Nintendo Switch. Vérifiez le ici.

Mario + Lapins Crétins: Kingdom Battle – Nintendo Switch

Mario, Luigi, la princesse Peach et Yoshi s’associent à quatre héros Lapins Crétins pour un jeu amusant dans cet épisode de Kingdom Battle. Quel que soit votre âge, Mario est toujours le bienvenu. L’offre est, bien sûr, pour Nintendo Switch. Achetez-le ici.

