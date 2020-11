Si le vôtre est le monde des joueurs, Vous ne devriez pas manquer ces réductions sur les jeux vidéo Black Friday, Eh bien, il y en a pour tous les goûts, des amitiés avec des animaux aux combats croisés avec des personnages de l’univers Mario. Consultez notre liste et soyez surpris par la grande variété.

The Last of Us Part II (PS4)

Avec près de 50% de réduction, c’est une offre à ne pas manquer, surtout si vous attendez de mettre la main sur l’histoire la plus vendue et la plus acclamée de Naughty Dog. Cinq ans après leurs périlleux voyages à travers une communauté prospère de survivants leur a apporté la paix, malgré la menace constante que représentent les voyageurs infectés et d’autres plus désespérés.

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo Switch)

Vous devriez profiter du fait que cette aventure peut être la vôtre pour un coût 29% plus bas que d’habitude, ce qui en fait l’une des meilleures réductions sur les jeux vidéo Black Friday! La créativité tranquille et le charme vous attendent alors que vous vous préparez à faire ce que vous voyez le mieux de votre vie. Collectez des ressources que vous pouvez transformer en objets pratiques ou en outils utiles. Adoptez votre côté naturel tout en interagissant de manière nouvelle avec les fleurs et les arbres. Construisez une propriété parfaite où les règles qui s’appliquent à l’intérieur des maisons ne sont pas respectées. Faites-vous des amis avec les nouveaux arrivants, profitez des saisons de l’année, pratiquez le saut à la perche à travers les rivières en explorant, et bien plus encore!

Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo Switch)

Économisez 500 $ avec la promotion appliquée à ce jeu. Des batailles rapides, de nouveaux objets, de nouvelles attaques, de nouvelles options de défense et plus feront rage la bataille, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Des personnages comme Wolf, Ice Climbers, Pokémon Trainer et bien d’autres sont de retour. Élevez l’expérience Super Smash Bros.à de nouveaux sommets avec des combats plus rapides, de nouvelles attaques, de nouveaux objets et de nouvelles options défensives.

Mortal Kombat 11

Avec les différentes réductions de ce titre sur plusieurs plateformes, les batailles avec vos amis seront à l’ordre du jour. Il y a de nouveaux combattants jouables – Sheeva et Fujin reviennent triomphalement, avec RoboCob en tant qu’invité spécial, faisant leurs débuts dans Mortal Kombat. De plus, de nouveaux scénarios – le donjon de Krónica et la chambre de l’âme sont les nouveaux ajouts.

Les Avengers de Marvel

Une autre belle opportunité disponible parmi toutes les réductions sur les jeux vidéo Black Friday. Marvel’s Avengers est une version unique de ces super-héros emblématiques, notamment Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow et Thor; Débloquez de puissantes capacités et une nouvelle équipe pour créer votre version idéale des héros les plus puissants de la planète. Ce titre a une réduction de 20%.

Assassin’s Creed (Nintendo Switch)

Ce jeu peut être le vôtre grâce à la réduction de 24% disponible. Dans Assassin’s Creed: The Rebel Collection, obtenez deux jeux bourrés d’action: Assassin’s Creed IV Black Flag et Assassin’s Creed Rogue, ainsi que tous les DLC solo. Devenez le pirate le plus redouté des Caraïbes dans Assassin’s Creed IV Black Flag. Participez à cette expérience navale primée et explorez un vaste monde ouvert. Devenez le plus grand chasseur d’assassin d’Assassin’s Creed Rogue et incarnez un Templier pour la première fois de l’histoire de la franchise. Contenu bonus: Blackbeard, The Lost Journal (pages 1-55) et Assassin’s Creed: Awakening, Volumes 1 et 2. Découvrez des fonctionnalités améliorées telles que le mode portable, HD Rumble, l’interface à écran tactile et la visée de contrôle de mouvement.

Super Mario Party (Nintendo Switch)

Économisez 29% de votre achat total! Le jeu vidéo comprend de nouvelles façons de jouer avec des mini-jeux à apprécier avec le Joy-Con. Avec de nouveaux modes de jeu et mini-jeux, vous pouvez commencer la fête où vous voulez et à l’heure que vous voulez.

