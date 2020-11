Le Black Friday a commencé plus tôt cette année! Les offres du Black Friday sur Amazon ont commencé un peu plus tôt cette année et sont désormais accessibles à tous. L’une des meilleures réductions que nous ayons trouvées concernait la collection Cantinflas en DVD.

La collection se décline en trois paquets séparés et dans chacun, vous trouverez certains de ses classiques les plus appréciés. Courez sur Amazon quand avant et obtenez les collections avant qu’elles ne soient épuisées!

Vous pourriez également être intéressé par: Les 10 meilleurs films de Cantinflas.

Collection Cantinflas sur DVD, 1

Contient:

Fly young Mr. photographe Livraison immédiate Le petit père Mr. Doctor

Regardez-le ici.

Cantinflas sur DVD, 2

Contient:

Le gendarme inconnuGrand hôtelLe portierBaissez le rideauL’analphabète

Regardez-le ici.

Cantinflas sur DVD, 3

Contient:

The Super Wise The Wizard Atomic Firefighter Le Extra Son Excellence

Regardez-le ici.

Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mieux connu comme Cantinflas, est peut-être le comédien le plus célèbre que le Mexique ait jamais eu. Applaudie pour la même chose Charlie Chaplin, reconnu à l’étranger et impliqué dans la situation politique du pays de son temps, Mario Moreno est entré dans l’histoire comme une icône et une référence de la culture mexicaine qui reste d’actualité.

