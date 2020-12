Les premiers avis de ‘Wonder Woman 1984‘, un film que nous verrons dans les salles espagnoles à partir de ce vendredi 18 décembre. Avec 89% de notes positives, le consensus semble très large de la part des critiques, qui décrivent le film comme «une dose de cœur qui démange et une évasion vibrante qui montrent qu’il y a encore des émotions inattendues à trouver dans les films de super-héros. “.

De plus, HBO Max nous emmène à Themyscira avec une nouvelle bande-annonce où l’on voit la jeune Diana en action pour la première fois dans la scène d’ouverture du film. Comme nous l’avons annoncé, le film sera disponible sur HBO Max le 25 décembre, étant le premier film à être diffusé en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision et Dolby Atmos sur la plateforme. Déjà en 2021, d’autres premières de Warner Bros arriveront telles que “ Dune ”, “ Dans un quartier de New York ”, “ The suicide squad ”, “ Tom and Jerry ”, “ Godzilla vs. Kong ‘…

Réalisé par Patty Jenkins, le film met en vedette Gal Gadot dans Wonder Woman, Kristen Wiig dans Cheetah, Pedro Pascal dans Max Lord, Robin Wright dans Antiope, Connie Nielsen dans Hippolyta et Chris Pin à nouveau dans son rôle de Steve Trevor.

Dans sa prochaine aventure cinématographique, Wonder Woman fait un grand saut dans le futur et atterrit dans les années 80 où elle devra affronter deux nouveaux ennemis: Max Lord et Cheetah.