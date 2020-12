Tout semblait indiquer que Chasseur de monstre avec Milla Jovovich, elle serait la grande championne mondiale du box-office dans la première semaine de décembre 2020 avec près de 25 millions de dollars mondiaux (MDD). Mais … en fin de compte, il pouvait à peine lever un peu plus d’un dixième, car le film était interdit dans les cinémas chinois, où il ne pouvait être Un jour! sur panneau d’affichage. La raison? Apparemment, une “blague” sur le peuple chinois n’a pas amusé le public, et l’autorité de censure (qui avait déjà approuvé la cassette) a dû rectifier et le film a quitté les salles le samedi 5 décembre. Eh bien, personne n’a remarqué ça?

Le premier jour Chasseur de monstre avait levé 5,3 millions de dollars, et son week-end devait être d’environ 15 à 20 millions de dollars, mais maintenant vos perspectives sont compliquées. Même quand il revient sur le panneau d’affichage (avec la scène enlevée) le mal est fait, et il faut aussi se rappeler que le public chinois est solidaire des autorités quand un film ne leur plaît pas (il Mulan).

Donc, Chasseur de monstre a dû se contenter de 2,65 millions de dollars de 5 autres marchés. Dans chacun d’eux, il occupait la première place: Taiwan (1,5 million de dollars), l’Arabie saoudite (0,55 dollar), les Émirats arabes unis (0,3 dollar) et les Pays-Bas (0,2 dollar). Le 25 décembre, il arrivera aux États-Unis et le 31 décembre au Mexique.

Les Croods 2

Profiter de ça Chasseur de monstre laissé des milliers d’écrans disponibles, Les Croods 2 Ils en ont profité: ils ont augmenté leur box-office de 500% de vendredi à samedi et ont fini par ajouter 12,2 millions de dollars lors de leur 2ème week-end, pour un cumulatif de 36,6 millions de dollars en 10 jours. À ce rythme, l’animation a de bonnes chances de se rapprocher des 63,3 millions de dollars réalisés par son prédécesseur.

Dans 9 autres territoires d’outre-mer, les Croods ont ajouté 1,4 million de dollars, portant leur cumul international à 40,3 millions de dollars. Il a fait ses débuts au Danemark (0,35 $, 3e place) et ce mois-ci fera ses débuts au Mexique (jeudi), en Espagne, en Russie et en Australie.

Aux États-Unis, l’animation est revenue en tête du top 10, avec 4,4 millions de dollars, portant son cumul à 20,3 millions de dollars en 12 jours. Ce sera bientôt le deuxième film le plus rentable de l’ère COVID, une fois qu’il aura dépassé Les nouveaux mutants (23,8 millions de dollars).

Tueur de démons

Depuis quelques semaines, c’est l’animation numéro 1 de 2020, quand elle surpassait la chinoise Légende de la déification (241 millions de dollars), mais maintenant, avec 298 millions de dollars réalisés dans seulement 3 pays, l’anime japonais cherche à arracher la 5e place mondiale à Sonic: le film, qui jusqu’à aujourd’hui s’élève à 320,8 millions de dollars.

Au Japon, Démon Slayer The Movie: Mugen Train a ajouté 6 millions de dollars, ce qui porte son cumul à 28,7 milliards de yens (276 millions de dollars), ce qui le place à seulement 2,1 milliards de yens Le voyage de Chihiro (Enlevée comme par enchantement), en tant que film le plus rentable de l’histoire du Japon, avec 30,8 milliards de yens en 2001. Sur deux autres marchés asiatiques, Taiwan et Hong Kong (ce dernier, avec des salles à nouveau fermées), le versement totalise un peu plus de 20 dollars. MDD. Singapour et la Thaïlande se joindront ce week-end.

La comédie Focus Features, mettant en vedette Luis Gerardo Méndez et Connor del Río, a été le meilleur début de la semaine aux États-Unis et au Canada, et le deuxième film le plus rentable de la semaine (seulement derrière Les Croods 2). Il a totalisé 720 000 $, et c’était aussi le 3ème film dans le top 15 avec le gain le plus élevé par écran.

Principe

Toujours dans 45 pays, la livraison cryptique s’élève à 302,1 millions de dollars sur les marchés internationaux. Cette semaine, il a fait ses débuts dans 1137 théâtres en Inde (0,67 million de dollars), soit le plus grand début en salle après l’ouverture. Aux États-Unis, il a finalement quitté le top 10, avec 57,6 millions de dollars, et globalement, il totalise 359,8 millions de dollars.

Autres films sur les marchés internationaux

L’homme invisible. Il a finalement fait ses débuts en Chine (7e place) avec 1,53 million de dollars. Son cumul international est passé à 70,4 millions de dollars et le montant global à 140,8 millions de dollars.Les sorcières. Dans 36 pays, il s’élève à 18,9 millions de dollars. Cette semaine, il a fait ses débuts au Japon, avec 0,79 million de dollars. Ses meilleurs marchés sont la Russie et le Mexique (3,0 millions de dollars).Tour du monde des trolls. Il a fait ses débuts au Brésil, à la 1ère place, avec 0,3 million de dollars, même s’il existe de sévères restrictions par région. Son total cumulé a atteint 49,7 millions de dollars.Freaky: Ce corps est à tuer. Présent sur 30 marchés étrangers, le film d’horreur unique accumule 5,6 millions de dollars. Si on ajoute les États-Unis, il atteint 13,3 millions de dollars.

Corollaire: Alors, qui a pris la première place chaque semaine?

Le premier hebdomadaire mondial est allé à… ooo un autre film chinois: La fin de l’amour sans fin. Il a totalisé 23,57 millions de dollars. Et la 2ème place? Oh, c’était aussi un autre film chinois: Snatcher d’âme, avec 20,6 millions de dollars.

Soit dit en passant: la Chine a déjà choisi son représentant du cinéma international pour l’Oscar 2021. C’est le plus gros chiffre d’affaires Saut, qui a ajouté 120 millions de dollars en Chine.

Edgar Apanco Fan-from-hell des numéros de cinéma. Il était rédacteur en chef de magazines d’affaires (non, ce n’est pas de là que vient son amour pour les chiffres). Aujourd’hui, il est un expert des reportages au box-office et du marketing de contenu (happy marketing … #OkNo).