Quant à 24 semaines, la Chine a de nouveau été l’épicentre de l’activité au box-office mondial. En fait, il l’a fait 1-2-3 au box-office mondial, laissant derrière lui des voitures importantes telles que Wonder Woman 1984, Les Croods 2 et Âme, bien que ce dernier ait également passé une semaine remarquable à la Wall Nation.

L’âme le brise en Chine

Après une première semaine peu prometteuse en Chine, où il a fait ses débuts avec seulement 5,5 millions de dollars (MDD), Âme il s’est redressé, a augmenté de 149% au cours de sa deuxième semaine (13,7 millions de dollars) et a porté son cumul à 25,7 millions de dollars, grâce à son extraordinaire bouche-à-oreille. Ce que l’on pensait au départ serait le flop du rouleau de Toy Story 3 (17,1 millions de dollars) ou Intensément (15,3 millions de dollars), vise aujourd’hui un box-office supérieur à 50 millions de dollars. S’il dépasse 54 millions de dollars, ce sera le deuxième plus grand succès de Pixar dans ces pays, devant Indestructibles 2 et seulement derrière Noix de coco. Et s’il dépasse 66,6 millions de dollars, ce sera le plus gros succès importé par la Chine en 2020, dépassant Principe et Les Croods 2 (environ 55 millions de dollars).

Mais la Chine n’est pas le seul pays où elle a fait ses débuts Âme dans les théâtres. Le film a atteint neuf autres pays depuis Noël, et cette semaine l’Afrique du Sud a été ajoutée. Parmi eux, ses principaux marchés sont Taïwan (2,1 millions de dollars), l’Arabie saoudite (1,5 dollar), Singapour (0,8 dollar), l’Ukraine (0,6 dollar) et les Émirats arabes unis (0,6 dollar), portant leur cumul à 32,5 millions de dollars, et il existe encore des territoires importants, tels que Russie et Corée du Sud.

La Chine, avec un contrôle mondial

Puisque nous parlons de la Chine, passons en revue ce 1-2-3 mondial et son nouveau record atteint pendant les jours du Nouvel An, avec 197,9 millions USD (œil: ne pas confondre avec le Nouvel An chinois; ce sera en février et ils s’attendent à un chiffre record de 500 USD MDD).

Tout d’abord, craignez le drame apapacha-cœur appelé Une petite fleur rouge, cela a totalisé 116,2 millions de dollars au cours de ses 5 premiers jours. Deuxièmement, la comédie apparaît Câlin chaud, avec 80 millions de dollars depuis ses débuts le 31 décembre. Et en troisième position, nous avons le film d’action Onde de choc 2, Cela après deux week-ends ajoute 126 millions de dollars.

Demon Slayer et ses nouveaux disques

À la fin de Noël, l’anime est devenu le film le plus rentable de l’histoire du Japon, laissant derrière lui le record qu’il détenait pendant 19 ans. Le voyage de Chihiro. Maintenant, Démon Slayer The Movie: Mugen Train il a pris ses impressionnants 328 millions de dollars rien qu’au Japon, avec 12 semaines au sommet.

Si à cela s’ajoute ce qui a été fait à Taiwan (+ 20 millions USD) et sur d’autres marchés d’Asie du Sud-Est, le phénomène japonais s’élève à 359 millions USD, c’est-à-dire qu’au cours de cette semaine il dépassera Principe (362,6 $) et deviendra le 4e film le plus rentable de 2020, en vue de se terminer en… 1er site annuel!, Surtout si sa première en Chine est confirmée pour ce mois-ci.

Wonder Woman 1984

Oui, en Chine, c’était un flop. Oui, aux États-Unis, il a perdu les deux tiers lors de sa deuxième semaine. Mais ce qui est un fait, c’est que, dans un environnement complètement défavorable, Wonder Woman 1984 Cela représente déjà 118,5 millions de dollars mondiaux (les 9 chiffres les ont atteints jeudi) et la troisième partie a été récemment confirmée, en partie à cause des bons chiffres enregistrés par HBO Max et en partie comme une gifle sur la table par DC pour dire “Patty Jenkins reste à la maison “.

Aux États-Unis, où la capacité actuelle des salles de cinéma est estimée à 12% (seulement 40% des salles sont ouvertes et elles fonctionnent à 30%) Diana Prince a perdu 67,1% lors de son deuxième week-end, la portant à 28,5 millions de dollars. . Finalement, le film sera le 9e plus gros succès de 2020 aux États-Unis, pris en sandwich par les deux autres représentants de l’ère COVID: Principe et LLes Croods 2.

Sur 40 autres marchés, il est difficile (et injuste) d’évaluer la performance WW84. Au Mexique, par exemple, les cinémas restent ouverts dans 23 des 32 États, ce qui réduit leurs fonctions possibles à près de la moitié (avec 70% de leurs sièges disponibles), car une partie des États touchés est la capitale (CDMX), le l’entité la plus peuplée (État du Mexique) et d’autres avec un nombre important de chambres, telles que Baja California, Jalisco ou Nuevo León.

Ayant dit cela, WW84 il a ajouté 10,1 millions de dollars sur les marchés étrangers, l’Australie étant le joyau de la couronne, avec 11,5 millions de dollars. Dans le cas de l’Europe, il n’a pas encore atteint la plupart des pays, en raison des restrictions et de la fermeture des théâtres. Son prochain grand marché sera la Russie, ce vendredi.

Les Croods 2

Baisse ta main, Les Croods 2: Une nouvelle ère atteint 115 millions USD, avec lesquels ils sont entrés dans le top 20 mondial de 2020. Aux États-Unis, comme nous l’avions prévu, ils resteront dans le top 10 chaque année pour l’année, avec près de 40 millions USD, et sur 17 autres marchés internationaux, ils totalisent 80,4 millions USD à ce jour. .

Son meilleur marché est la Chine, avec 52,5 millions de dollars, suivie de l’Australie (7,0 dollars) et de la Russie (6,2 dollars). En outre, cette semaine, il a fait ses débuts en Ukraine, à la première place, et en Espagne, il est également resté au sommet. Comme Wonder Woman 1984, ses débuts sur davantage de marchés européens sont toujours «en suspens» en raison de la situation actuelle de la pandémie.

guichet



Sergio López Aguirre Stanley Kubrick a dit un jour “Pour avoir une vision plus large, voir non seulement de bons films, mais aussi des mauvais” évidemment je l’ai écouté dans le second et c’est très drôle.