Sept mois après la réouverture des cinémas au Mexique (qui a eu lieu début juin), il y a désormais quatre films qui ont dépassé le million de téléspectateurs et, accessoirement, 60 millions de pesos (MDP): Les nouveaux mutants, les sorcières, le jour de la fin du monde (Groenland) et Wonder Woman 1984. Ils seront rejoints par un autre, vers la mi-janvier: Les Croods 2: Une nouvelle ère, qui après quatre week-ends ajoute 51,1 millions de dollars et 935 800 téléspectateurs. Et lesquels ne l’ont pas compris? Principe (Aie), Scooby Doo et Trolls 2: Tour du monde.

Wonder Woman 1984 J’avais tout (TOUT) contre pour atteindre le million de téléspectateurs. Il est à peine resté TROIS jours dans les théâtres du CDMX et de l’État du Mexique, à cause du feu rouge. Ensuite, d’autres États dans la même situation seraient ajoutés (y compris Jalisco et Nuevo León) jusqu’à l’ajout de 9 entités avec des cinémas fermés. Cependant, Diana Prince a su surpasser les autres films sortis à l’ère-Covid et ce lundi 4 janvier, elle atteindra 70 millions de pesos.

Si on supprime les films sortis en 2019 (Parasites, par exemple) il s’avère que Wonder Woman 1984 Il a une chance d’entrer dans le top 10 du box-office de 2020 (KHÉ!), Car jusqu’au 3 janvier, il comptait 69,2 millions de dollars et 1 million de téléspectateurs. S’il atteint 80,6 millions de dollars, WW84 Vous pouvez vous vanter que c’est le seul film sorti pendant la pandémie qui figurera dans le Top 10 du box-office 2020 au Mexique.

Top 10 Mexique

Films les plus rentables en 2020

Sonic le film – 351 $ Bad Boys Forever – 235 $ Birds of Prey – 213 $ Dolittle – 174 $ United – 115.11917 $ – 110 $ Cindy le Royal – 106,9 $ L’homme invisible – 105 $ Jojo Rabbit – 91 $ L’appel de la nature – 80,5 $

*Wonder Woman 1984 – 69,2 $

Source: propre élaboration (@elapanco) avec des données de @Canacine, au 4 janvier 2020.

Remarque: Parasites, sorti en décembre, a levé 141 millions de pesos en 2020. Jumanji: le prochain niveau, a levé 131 millions de dollars en 2020.

Contrairement aux autres week-ends de l’Era-Covid, dont le box-office total se situait entre 23 et 28 millions de dollars, cette fois-ci, il n’a pas atteint 20 millions de dollars, en raison de nouvelles restrictions de capacité et de la confusion des feux rouges dans différents États.

Comme nous l’avons déjà mentionné, Les Croods 2: Une nouvelle ère Il pourrait être le prochain membre du club du million de téléspectateurs, car jusqu’à aujourd’hui, il ajoute 51,1 millions de dollars et 935 800 téléspectateurs, et reste sur 999 écrans. Au nom des “ films de famille ”, Il était une fois, avec Angelina Jolie, c’était une première inoffensive pour la famille préhistorique animée, car elle a à peine ajouté 2,8 millions de dollars et 46 200 téléspectateurs lors de sa première sur 733 écrans.

À la quatrième place, et toujours dans 354 chambres, c’était Le jour de la fin du monde, qui après 7 semaines ajoute un bon accumulé de 62,4 millions de dollars et 1 million de billets vendus. Un autre vétéran du comptage (9 semaines) est Zombie Station 2: Péninsule. Accroché à la neuvième place avec seulement 19 cinémas, son cumul est également de 32,2 millions de dollars et 598 mille téléspectateurs.

Le reste du top 10 a des résultats modestes. En cinquième, le mexicain Dis moi quand tu accumule 4,8 millions de dollars et 82 100 téléspectateurs, sur 575 écrans. En sixième, Le jeu de la sorcière il a fait ses débuts avec 291 théâtres, mais il a à peine totalisé 690 000 pesos et a été vu par 12 000 spectateurs. En septième, Le tunnel atteint sa semaine 4, avec un total de 6,1 millions de dollars et 121 700 téléspectateurs. Et en huitième, la réédition de Damn soul a attiré 2 600 téléspectateurs, pour un montant cumulé de 6,1 millions de dollars.

Finalement, Coyote Drive-in il se faufile dans le top 10 du box-office de cette semaine, avec 69 600 pesos (avec un panneau d’affichage varié, oui). En effet, il convient de rappeler le rôle important que cet espace capital a joué depuis la réouverture des cinémas, car en juin 2020, lors de la réouverture des premiers cinémas, le ciné-parc a glissé à la première place au box-office hebdomadaire.

Top 10 Mexique

Week-end 1. Du 31 décembre 2020 au 3 janvier 2021

Wonder Woman 1984 – 7,8 millions de dollars (Warner Bros Pictures) The Croods 2: A New Era – 4,7 millions de dollars (Universal Pictures) Il était une fois – 2,8 millions de dollars (ZIMA) Le jour de la fin du monde – 1,7 million de dollars (Diamond Films) Dites-moi quand vous – 1,4 million de pesos (Cinépolis Distribución) Le jeu de la sorcière – 690.400 pesos (Dark Side) Le tunnel – 149.500 pesos (Gussi Cinema) Alma Maldita – 107.600 pesos (Star Distribution) Zombie 2 Peninsula Station – 92.800 pesos (Corazón Films) Drive-in Theatre Coyote – 69 600 pesos

Sources: @CANACINE, @Showbeast

