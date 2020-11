Tout bon cinéphile et fan de la filmographie de David Fincher reconnaît votre style de raconter des histoires à l’écran. Cependant, vous êtes-vous déjà demandé comment le réalisateur de Red Social (2010) renverse son rôle pour devenir un vrai spectateur? Brad Pitt, acteur préféré et ami du cinéaste, a dévoilé son expérience lorsqu’il s’agit d’accepter de voir un film ensemble.

La curieuse révélation est une gracieuseté du New York Times, où le lauréat d’un Oscar a parlé des habitudes de David Fincher lorsqu’il s’agit de jouer un titre de film aux occasions où ils acceptent de profiter d’une soirée cinéma. Brad Pitt a dit que le réalisateur est une personne extrêmement drôle; cependant, il parle beaucoup pendant la projection.

«C’est l’une des personnes les plus drôles que j’aie jamais rencontrées. Il marmonnera tout le temps: «Ce coup fonctionne. Cette transition était mauvaise. Stabilisez-le! C’est comme regarder un match de football avec Bill Belichick », dit Pitt.

Cependant, il semble que tout le monde ne soit pas prêt à tolérer que David Fincher parle pendant les films. Dans le même article du New York Times, une autre des voix qui intervient est celle du réalisateur Steven Soderbergh, qui s’est joint pour donner des détails sur l’habitude du réalisateur également d’Alien 3 (1992) de revoir méticuleusement chacune de ses œuvres. Plus précisément, il a évoqué son expérience dans la salle de montage du film Panic Room (2002).

“David avait un pointeur laser et il encerclait cette section d’un mur en haut du tableau, en disant:” Ce segment semble trop brillant. ” J’ai dû quitter la pièce. J’ai dû sortir et prendre une profonde inspiration, parce que je me suis dit: ‘Oh mon Dieu, est-ce que vous les regardez de cette façon tout le temps? Partout?’ Je n’ai pas pu le faire'”.

Brad Pitt et David Fincher ont collaboré à trois reprises: Se7en: The Seven Deadly Sins (1995), Fight Club (1999) et The Curious Case of Benjamin Button (2008).

Brad Pitt, David Fincher et Edward Norton sur le tournage de Fight Club

Le prochain film de David Fincher s’appelle Mank et sortira sur les écrans Netflix 4 décembre 2020.

