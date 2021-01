Après avoir abordé des thèmes bibliques dans Noé (2014) et ¡Madre! (2017), le réalisateur new-yorkais reviendra sur grand écran avec un film qui promet d’être son projet le plus intime et dramatique depuis El luchador (2008). Spécifique, Darren Aronofsky prépare déjà un prochain long métrage intitulé La Baleine, qui mettra en vedette le célèbre Brendan Fraser en tant que leader.

Darren Aronofsky

The Whale sera une adaptation cinématographique de la pièce primée du même nom en 2012, écrite par le dramaturge Samuel D. Hunter. Le livret original raconte l’histoire d’un homme de plus de 250 kilos qui, déprimé, s’enferme volontairement dans son appartement, avec l’intention de se manger à mort. Brendan Fraser (Trust) jouera ce personnage blessé dans le film réalisé par Darren Aronofsky, tandis que Hunter lui-même sera responsable du scénario.

“Adapter ma pièce à un scénario a été un véritable travail d’amour pour moi”, a déclaré le dramaturge américain à Deadline. «Cette histoire est profondément personnelle et je suis très reconnaissante qu’elle ait l’opportunité de toucher un public plus large. Je suis fan de Darren depuis que j’ai regardé Requiem for a Dream quand j’étais une première année à l’université en écrivant mes premières pièces. Je suis très reconnaissant que [Aronofsky] apportez vos talents et votre vision uniques à ce film. “

La prestigieuse entreprise A24 (Moonlight, Midsommar, El faro…) a acquis les droits de distribution internationale et coproduira avec la marque Aronofsky Photos de Protozoaires. Les rapports indiquent que, bien que cela ne soit pas confirmé, il est très probable que la photographie de The Whale était en charge de Matthieu libatique, collaborateur fréquent du cinéaste précité et nominé aux Oscars pour son travail dans El cisne negro (2010).

Selon Indiewire, un synopsis approuvé dicte ce qui suit:

«De Darren Aronofsky vient The Whale, l’histoire d’un professeur d’anglais solitaire qui souffre d’obésité sévère et tente de renouer avec sa fille adolescente séparée pour une dernière chance de rédemption. Avec Brendan Fraser et basé sur la pièce acclamée de Samuel D. Hunter.

On ne sait pas quand le tournage commencera sur ce sujet, la première collaboration d’Aronofsky avec A24. Excité?

