Un an et demi après la première du premier, SundanceTV a annoncé la rénovation du prodigieux ‘État de l’Union’ pour une deuxième saison, à nouveau écrite par Nick Hornby, et à nouveau dirigée par Stephen Frears.

Une nouvelle saison, également composée de dix épisodes de dix minutes chacun, dont le tournage a commencé ce mois-ci et qui sera cette fois en vedette par Brendan Gleeson (‘Comey’s Law’), Patricia Clarkson (‘Wounds Open’) et la chanteuse, danseuse et artiste de mouvement Esco Jouly.

Dans cette deuxième saison, la libérale Ellen (Clarkson) traîne son mari traditionnel et autodidacte Scott (Gleeson) hors de sa zone de confort et dans un café branché du Connecticut, où ils se rencontrent toutes les semaines dix minutes avant leur séance de conseil matrimonial. prendre un café, rassembler ses pensées et discuter de tout, et de tout devant le regard de la serveuse jouée par Jouly.

Produit par les films britanniques-australiens See-Saw Films, Hornby et Frears susmentionnés sont également producteurs exécutifs aux côtés de Jamie Laurenson, Hakan Kousetta, Iain Canning et Emile Sherman. De son côté, Endeavour Content s’occupera de vos ventes internationales.

Sa première saison, avec Rosamund Pike et Chris O’Dowd, sera présentée en première dans notre pays en mai 2019 via HBO Espagne, bien que plus tard Movistar + l’ait récupérée pour son catalogue en novembre dernier de la même manière qu’il l’a fait avec “ Years and Years ‘, une autre série également diffusée sur HBO en 2019.

Ou quoi de pareil, il faudra être en attente pour savoir qui nous l’apportera cette fois.