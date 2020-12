Les actions du Mouvement pour la Libération des Femmes lors de la diffusion du concours Miss Monde 1970 sont à la base de laquelle tourne “ Briser les règles ”, une comédie aux intentions de protestation dans laquelle la lutte pour les droits des femmes va de pair avec la lutte contre le racisme.

OK d’accord. Peut être. Mais au-dessus de toute autre considération ou prétention apparente, «Briser les règles» est un film léger, assez simple et agréable à regarder, que son casting réussi réaffirme comme un film léger, plutôt simple et agréable à regarder.

Ce n’est certainement pas un drame qui va changer le monde dans lequel nous vivons même s’il semble qu’il prétend (en vain) le contraire. Ce n’est pas non plus une comédie qui va changer la carrière d’aucun de ceux qui sont présents, attirés par la bonne conscience qui n’exige pas d’eux comme interprètes et ne les laisse pas mal comme personnes.

Parce que “ briser les règles ” est, au-dessus de toute autre considération ou prétention apparente, un passe-temps agréable, inoffensif et naïf protégé par quelques bonnes causes auxquelles il se réfère sans l’aiguiser ni blesser la sensibilité de quiconque, être que quelqu’un est offensé.

«Faites brunir la pilule» disent-ils.

Ce n’est certainement pas “ The Season of Happiness ”, où Clea Duvall ne coud pas sans fil, même si elle n’en reste pas trop loin … en termes d’efficacité en tant que passe-temps, elles se sont avérées être vues en famille et avec le sourire. . Rien de plus qu’un passe-temps peu profond et inoffensif pour la cuisine.

Par Juan Pairet Iglesias

@Wanchopex