Le DC Extended Universe se développe lentement avec de nouveaux projets, et tout indique que 2021 et 2022 seront des années importantes pour la franchise et l’un des films qui a le plus attiré l’attention est «Adam noir», où verrions-nous enfin Dwayne Johnson comme cet antagoniste de Shazam, en plus il a été confirmé que nous verrions la première fois Justice Society of America, mais apparemment le film aura de grosses surprises, car selon un reportage, on verrait un héros transgenre pour la première fois dans «Black Adam».

Ancien lutteur et acteur Dwayne Johnson Il est l’un des plus aimés d’Hollywood et ses films sont généralement bien accueillis par le public, donc le genre des super-héros l’avait dans leur ligne de mire, précisent Warner et DC qui lui ont proposé de jouer cet antagoniste en premier dans une participation seul pour réaliser plus tard une confrontation contre Shazam.

Peu à peu des informations sur ce film commencent à émerger et récemment des sources proches de Warner ont révélé que le premier héros transgenre dans ‘Black Adam’, bien que jusqu’à présent, aucune information supplémentaire n’ait été révélée sur ce problème ou sur le héros spécifique, car on sait seulement que Noah Centineo et Aldis Hodge interprétera Atom Smasher et Hawkman respectivement

L’inclusion dans le genre des super-héros gagne peu à peu en force, car dans le cas de l’univers cinématographique Marvel, nous avons déjà vu un personnage LGBT dans ‘Avengers: Fin de partie’, tandis que le personnage de Batwoman Il est ouvertement gay, donc ce type d’inclusion gagne en pertinence à la fois au cinéma et à la télévision.