Lundi dernier, il a été rapporté que Bruce Willis, en ne portant pas de masque, avait été expulsé d’une pharmacie. Une personne qui l’a vu à l’intérieur de l’établissement a déclaré que les gens à l’intérieur étaient assez en colère contre luicar il portait un bandana autour du cou, mais il n’y avait aucune indication d’un masque sanitaire (via BBC et Page Six).

Bruce Willis regrette de ne pas porter de masque.

Immédiatement après la divulgation de l’incident, certaines photos de l’acteur sont devenues virales sur Twitter, semblant assez fraîches et détendues, sans respecter les mesures. Les images ont été largement critiquées par les internautes, qui lui ont reproché son insouciance.

La vérité est que l’interprète de Hard to kill a été assez rapide au moment de dissiper les revendications, car le 12 janvier un article est paru dans le magazine People. Là, la déclaration suivante de Willis était incluse:

“C’était une erreur de jugement. Tout le monde est en sécurité là-bas et continuons à mettre le masque. “

C’est simple Aussi simple que cela. Sans rien ajouter d’autre, la star d’action a reconnu l’erreur dans ses actions, encore plus quand L’augmentation des cas à Los Angeles – la région où tout s’est passé – est alarmante, car elle progresse de façon exponentielle, dépassant déjà 930 000 infections.

Bruce Willis a été surpris en train de quitter une pharmacie de Los Angeles sans masque.

Bien que Bruce Willis n’ait pas porté de masque ce jour-là, il a déjà été vu portant un masque avec sa famille sur des photos, il se pourrait donc que ce ne soit qu’une glissade. Après tout, John McClane lui-même ne succomberait pas si facilement aux effets d’un minuscule virus.

