Apparemment, avoir l’un des rôles principaux dans les films à gros budget ne garantit pas d’ouvrir les portes d’Hollywood, de participer à de nombreux autres projets, c’est arrivé à la star de ‘Aladdin’, qui après des années sans emploi, a finalement été a annoncé que Mena Massoud jouera dans le nouveau film Netflix.

Ce remake du classique animé a rapporté 1 milliard de dollars au box-office mondial, selon Box Office Mojo et le grand public lui a donné une note d’approbation de 94% sur Rotten Tomatoes, raison pour laquelle il est considéré comme l’un des live-action les plus réussis de Disney ces dernières années.

Malheureusement, Massoud n’a pas eu le même succès pour sa carrière, car après avoir joué dans ledit projet en 2019, il n’a pas pu obtenir d’audition pour un autre long métrage et la série à laquelle a participé “ Reprisal ” de HULU a été annulée dès sa première saison, donc il n’a joué que dans deux productions ‘Strange but True’ et ‘Run This Town’, qui étaient à petit budget.

Mais il semble que le génie ait exaucé son souhait, car cette semaine, il a été annoncé que Mena Massoud jouera dans le nouveau film Netflix, «Traitement royal», qui racontera l’histoire de la propriétaire d’un salon de beauté qui est embauchée pour être la styliste de la mariée pour un mariage royal, mais là, elle tombera amoureuse du marié, qui avoue qu’elle se mariera par engagement et non par amour .

Massoud va-t-il s’imposer comme une star du grand écran ou sera-t-il oublié d’Hollywood? Il sera bientôt connu; En attendant, nous devrons attendre plus de mises à jour sur le projet telles que son directeur et le reste de la distribution.