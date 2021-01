Ce n’est pas une nouvelle que Justice League, avec Joss Whedon remplaçant le fauteuil du réalisateur, était fondamentalement un cauchemar pour certains des membres de la distribution, y compris Ben Affleck. Par exemple, cette expérience aurait été en partie responsable du fait que le lauréat d’un Oscar ne poursuive plus son projet The Batman, où – en plus de diriger – il jouerait à nouveau le Bat Man. Cependant, croyez-le ou non, il y avait une lueur d’espoir pour l’acteur lors de cette production catastrophique de 2017.

Dans une interview avec THR, Ben Affleck a récemment révélé que sa décision de jouer Batman dans le DCEU était motivée par un désir très personnel: “Je voulais le faire pour mes enfants, je voulais faire quelque chose que mon fils aimerait”.

En pensant à ces trois descendants qu’il partage avec Jennifer Garner, c’est alors que l’acteur californien a porté le masque de chauve-souris pour la première fois en 2016, dans les films Batman v Superman, réalisé par Zack Snyder, et Suicide Squad, de David Ayer. Malheureusement, l’affection paternelle d’Affleck n’a pas été partagée par les critiques, qui ont précisément considéré ces deux films comme les pires de l’univers étendu de DC, avec des notes inférieures à 30% sur le Tomatomètre.

Quoi qu’il en soit, le plus gros bouleversement est venu de la controversée Justice League, dont le tournage – après le départ de Snyder et la prise de contrôle de Joss Whedon – le même acteur précédemment décrit comme chaotique et compliqué. Mais quelque chose de bien est venu de cette malheureuse expérience, et c’est que son fils Samuel (alors âgé de cinq ans) a pu vivre avec le justicier de Gotham City.

«Je mets le costume [de Batman] à la fête d’anniversaire de mon fils, ce qui a valu la peine de chaque instant de souffrance dans Justice League «Affleck a dit à THR.

D’un autre côté, les épreuves ne concernaient pas seulement l’ensemble du malheureux croisement, mais aussi la vie qu’Affleck menait à cette époque, marquée par les débuts de son alcoolisme et son mariage en ruine. Heureusement, près de quatre ans plus tard, le directeur également d’Argo prétend se sentir «vraiment bien» et «en bonne santé».

“J’ai commencé à trop boire à l’époque de la Justice League, et c’est une chose difficile à affronter et à gérer”, a-t-il déclaré. «Je suis sobre depuis un moment et je me sens vraiment bien, en bonne santé et bien comme je ne l’ai jamais ressenti auparavant. Et le processus de récupération de l’alcoolisme a été vraiment instructif. Je pense que c’est génial pour les personnes qui ne sont pas alcooliques, tu sais? Comme: «Soyez honnête. Ayez de l’intégrité. Prendre la responsabilité. Aider d’autres personnes. ‘ Ils vous apprennent un bon ensemble de choses. Il m’a fallu un peu de temps pour comprendre, j’ai eu des dérapages, comme la plupart des gens, mais je me sens très bien.

Personnifiant à nouveau le Bat Man, Ben Affleck sera revu à l’événement HBO Max Justice League de Zack Snyder et dans la bande solo à venir Le flash, avec Ezra Miller dans le rôle du Scarlet Runner éponyme.

