Lors d’une récente interview, la chanteuse de ‘Heart’ Ann Wilson a révélé qu’Amazon avait commencé le développement d’un biopic sur le groupe de rock américain. Le film mettra en vedette un scénario et une mise en scène de la musicienne et native de Seattle, Carrie Brownstein.

“J’ai vu la première ébauche du script et c’est vraiment cool”, a déclaré Wilson. “Carrie Brownstein travaille avec la productrice Lynda Obst (‘Interstellar’). L’histoire commence dans notre enfance et se termine dans les années 1990.” Bien que la pandémie aurait ralenti le développement du film, selon Wilson, le casting est déjà en cours et il y a déjà des candidats pour jouer à la fois elle et son coéquipier et sœur, Nancy Wilson.

«Heart» a pris de l’importance au milieu des années 1970 avec des singles à succès comme «Magic Man», «Crazy on You» et «Barracuda». Avec une carrière remplie de hauts et de bas, les sœurs Wilson ont dirigé le groupe en tant que chanteuses et auteurs-compositeurs principaux, faisant de ‘Heart’ l’un des premiers groupes de hard rock dirigés par des femmes.

Quant à Brownstein, elle est connue comme membre fondatrice du groupe de rock alternatif Sleater-Kinney. Après avoir réalisé des épisodes de séries télévisées telles que «Portlandia», «AP Bio», «Mrs. Fletcher» ou «Search Party», Brownstein a fait ses débuts en tant que réalisatrice d’un long métrage avec ce film biographique.