Matt Damon lui-même a eu du mal à faire la différence entre les franchises, au point de devenir confus et de parler de «Jason Bond» et de «James Bourne». Mais il semble que les similitudes dépassent les noms correspondant à ces agents spéciaux. La semaine dernière, le réalisateur Doug Liman a expliqué comment le Saga cinématographique Bourne aurait été la base non officielle du James Bond moderne, joué par Daniel Craig de Casino Royale (2006).

Doug Liman Il a rappelé ces derniers jours, lors d’une conversation avec SlashFilm, qu’une partie de son intérêt pour l’adaptation du roman The Bourne Identity (écrit par Robert Ludlum) dans le film de 2002 du même nom découlait de l’impossibilité de réaliser un long métrage d’Agent 007. Il trouvait donc particulièrement “Surreal” que des années plus tard, le nouveau film de James Bond semblait être largement dérivé du film de pompage d’adrénaline avec Matt Damon.

«J’ai toujours voulu faire un film de James Bond, mais ils n’engagent pas de réalisateurs américains. Au fait, si vous avez réalisé deux petits films indépendants, vous n’allez jamais réaliser James Bond », a commenté le cinéaste new-yorkais. Je suis allé faire The Bourne Identity, et Après la sortie de The Bourne Identity, le prochain James Bond à sortir était Casino Royale, qui copiait totalement le ton de Bourne.. J’ai vécu quelque chose de très surréaliste, parce que je faisais Bourne parce que je voulais vraiment faire Bond, puis Bond a copié Bourne.

Le public et les critiques ont perçu que le “ton de Bourne” – celui que le réalisateur Martin Campbell aurait copié lors des débuts de Daniel Craig en tant que célèbre espion du MI6 – est défini par des conflits intrapersonnels, des combats au corps à corps extrêmement brutaux et l’absence de appareils originaux.

«Je ne savais pas vraiment comment traiter ça [la copia de Casino Royale]. Je ne sais toujours pas comment traiter cela », a ajouté Liman. «Je ne sais pas si j’ai obtenu ce que je voulais ou si je n’ai pas obtenu ce que je voulais. Il est au-delà de ma capacité informatique de savoir comment en ressentir […] Dire que je suis contrarié ou flatté serait facile, mais je ne sais toujours pas comment cela devrait se sentir.

Au sein de la franchise Bourne, Doug Liman n’a réalisé que le premier des cinq films qui la composent. Selon le cinéaste, les dirigeants d’Universal Pictures auraient voulu que la fin de Unknown Identity (ainsi connue en Amérique latine) montre le personnage de Damon combattant 200 rivaux, mais Liman leur aurait dit, en d’autres termes, «d’aller trop loin».

Verrouillé C’est l’un des derniers longs métrages de ce réalisateur; une comédie mettant en vedette Anne Hathaway et Chiwetel Ejiofor qui a été créée sur HBO Max la semaine dernière.

Pendant, Pas le temps de mourir C’est le 25e film de James Bond à (espérons-le) enfin sortir en salles le 2 avril 2021.

Toño Guzmán J’ai une très mauvaise mémoire. Par solidarité avec mes souvenirs, je choisis de me perdre aussi. De préférence dans une salle de cinéma.