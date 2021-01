L’un des moments que de nombreux fans du DC Extended Universe (DCEU) veulent effacer de leurs souvenirs était la version du prince clown du crime joué par le chanteur de ’30 Seconds to Mars ‘, mais avec son possible retour dans cette saga, il a été révélé que Jared Leto veut que le Joker soit plus psychopathe.

Le chemin de Leto dans le DCEU n’a pas été entièrement chanceux, car il y avait des rumeurs selon lesquelles sa méthode de représentation du méchant de Batman était devenue incontrôlable, alors qu’il envoyait des souris mortes emballées comme cadeaux à ses compagnons “ Suicide Squad ”, mais le point dur pour l’acteur était que Warner Bros avait éliminé la plupart de ses scènes pour le montage final et ce que le public a vu à la fin n’était pas à leur goût.

Cependant, il s’est vu offrir une deuxième chance après avoir déclaré que le lauréat d’un Oscar serait dans les réenregistrements de “ Zack Snyder’s Justice League ”, avec des scènes qui pourraient laisser derrière lui la première impression qu’il a laissée à ses fans et il y a même des rumeurs selon lesquelles Il aurait plus de projets à l’avenir avec ce rôle, mais il semble que le méchant aurait une modification majeure.

Selon un rapport du journaliste Daniel Richtman, Jared Leto veut que Joker soit plus psychopathe et abusif afin qu’il ressemble aux versions des bandes dessinées les plus emblématiques de DC en s’éloignant totalement de sa vision qu’il avait initialement pour “ Suicide Squad ”, qui Cela peut surprendre plus d’un fan de la franchise.

On ne sait pas pour quel projet pourrait avoir ce changement, car pour atteindre son objectif, le film doit avoir une classification R (pour un public adulte), bien que l’on sache que Warner Bros aime faire des adaptations de super-héros avec un “ton” plus adulte comme «Joker», donc ce ne serait pas une surprise si Leto participait à un tel long métrage.