La première famille de super-héros arrivera enfin dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), selon une annonce faite par le président de Marvel Studios, Kevin Feige lors de la journée des investisseurs, cependant, cela a causé plus de doutes que de réponses, cela n’a pas été révélé au méchant, mais selon une analyse, d’un médium spécialisé, Annihilus pourrait apparaître dans le film «Fantastic Four».

Cet ennemi du quatuor est un étranger résident de la dimension appelée Negative Zone, ce roi autoproclamé du lieu, qui développe une haine pour Reed Richards et sa famille après avoir voyagé de la terre. Parmi ses caractéristiques, il est très intelligent, il a une vitesse et une force surhumaines, il peut voler et son corps d’insecte lui permet de résister aux attaques.

Bien que ce personnage ne soit pas l’un des rivaux les plus populaires de l’équipe, Comicbook.com souligne que Marvel Studios pourrait décider de faire ses débuts avec Annihilus dans le film “ Fantastic Four ” en tant que méchant principal, l’une des raisons étant que la maison du idées a tendance à choisir quelques héros et méchants bien connus, afin de les développer dans son propre style afin que son public s’intéresse à eux.

Un exemple est le cas des “ Gardiens de la Galaxie ”, une équipe de super-héros intergalactiques qui dans les bandes dessinées n’avait pas beaucoup de renommée, mais l’action en direct dirigée par James Gunn, est devenue un phénomène de la culture pop et l’un des groupes concernés du MCU.

De même, la source souligne qu’Annihilus pourrait apparaître dans d’autres projets tels que dans “ Ant-Man and the Wasp: Quantumania ”, car le royaume quantique où l’homme-fourmi et ses amis voyagent souvent, pourrait avoir une connexion pour atteindre la zone négative. et peut-être y a-t-il même une petite référence à cet être. Pour le moment, Fantastic Four n’a pas de date de sortie, mais il sera réalisé par Jon Watts.