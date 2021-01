Movistar + a publié la bande-annonce officielle de ‘Les arnaqueurs’, série originale réalisée en collaboration avec Dynamo Audiovisuel avec laquelle Albert Espinosa revient à la télévision à l’occasion du dixième anniversaire de ‘Red Bracelets’.

Ses trois premiers épisodes sortiront le 29 janvier puis, chaque vendredi, deux nouveaux épisodes seront disponibles qui seront accumulés dans le service à la demande de la plateforme, jusqu’à ce qu’un total de sept épisodes soient terminés (d’environ 30 minutes chacun. une).

Inspiré du roman ‘Ce que je te dirai quand je te reverrai’, écrite par Albert Espinosa lui-même et traduite en 20 langues, la fiction raconte le voyage que cinq garçons extraordinaires entreprennent lorsqu’ils s’échappent du centre psychiatrique où ils ont été admis.

Ces cinq jeunes spéciaux sont Mickey L’Angelo, Yeray, Guada, Samuel et Lucas, qui, malgré leurs diagnostics cliniques, affrontent la vie avec humour et courage, car à l’intérieur ils sont clairs que c’est la société qui est malade, Pas eux.

Les garçons partent en voyage à travers l’Europe pour retrouver le frère de l’un d’eux alors qu’ils affrontent leurs peurs. De la tendresse et de l’humour, ils se lanceront dans l’aventure et la recherche de l’acceptation tout en profitant de leur vie. Les protagonistes sortiront indemnes de situations difficiles; ils feront face à des injustices; et surtout, ils découvriront l’amour, la haine et le pouvoir qu’ils ont lorsqu’ils sont ensemble.

La série, réalisée par Roger Gual (‘Smoking Room’, ‘Instinto’), met en vedette lvaro Requena comme Mickey L’Angelo, Marco Sanz comme Yeray, Sara Manzano comme Guada, Aitor Valads comme Samuel et Hctor Prez comme Lucas. Ils complètent son casting principal Miki Esparb dans le rôle d’Izan, un détective spécialisé dans la recherche d’enfants perdus; Lex Brendemhl, comme le Dr Del lamo; et Marta Torn, comme la petite amie d’Izan.

Comme à son habitude, la distribution internationale de cette série Movistar + est assurée par Beta Film, une société allemande qui l’a présentée lors de la dernière édition du MIPCOM à Cannes, où elle a été mise en avant par Variety comme l’un des quinze projets les plus intéressants du marché.

