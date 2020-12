Chaque décennie est passée, les critiques de cinéma professionnels ne peuvent éviter d’organiser un nouveau vote dont le but est de mettre à jour la liste définitive – selon eux – des meilleurs films de l’histoire. Et il y en a un qui, quoi qu’il arrive, apparaît toujours en tête ou, à défaut, dans les premières positions. Ce n’est autre que Citizen Kane du réalisateur Orson Welles, un film qui a été analysé, vu et loué ad nauseam, mais qui, pourtant, a derrière une histoire cachée qui est pour certains une source de fascination et qui pour d’autres contient une polémique. mal à l’aise quant à la véritable paternité du scénario et aux problèmes qui ont inspiré l’histoire originale.

Précisément David Fincher a emprunté la légende pour construire son nouveau film, Mank, où il a la chance d’avoir les détails qui se cachent derrière la configuration de Citizen Kane. Pour beaucoup, il est courant d’entendre qu’Orson Welles, ce nouveau réalisateur qui a acquis la maîtrise du cinéma à un si jeune âge avec ce film, est l’auteur et le cerveau de cette histoire intéressante que certains ont interprétée comme une dissection sur les voies du pouvoir, de la fortune. et égocentrisme excessif; et d’autres comme une confession éhontée de personnalité de la part de son directeur.

Gary Oldman dans Mank (2020)

Cependant, il existe une autre version des événements. Une dans laquelle un homme du nom de Herman J. Mankiewicz a osé faire un biopic non autorisé sur un puissant magnat qui était encore en vie au moment de la sortie du film. C’est ainsi que Citizen Kane a secoué le studio qui l’a produit, un homme puissant dans l’industrie de la presse, et Welles lui-même.

L’histoire derrière la création de Citizen Kane

Citoyen Kane (1941)

Le jeune Orson Welles, à peine 24 ans, a atteint l’admiration de tous en réalisant une émission radiophonique basée sur la fiction La Guerre des Mondes de HG Wells. Le producteur et créateur de l’époque, si habile à créer des atmosphères, a réussi à tromper une grande partie des auditeurs – sans malice -, qui ont paniqué en pensant qu’en fait une invasion extraterrestre se déroulait aux États-Unis et dans le reste du monde. monde.

Sa vision créative et un très haut égocentrisme qui l’ont forcé à réaliser n’importe quel projet qu’il proposait, le placèrent bientôt devant une proposition de rêve: un budget et une liberté créative dans tous les sens pour réussir un film. La société de production RKO Pictures s’est tournée vers son génie avec l’intention de remporter un certain succès au box-office à un moment où les ravages de la Grande Dépression étaient encore latents et pitoyables pour de nombreuses industries.

Malgré sa carrière de court métrage, Welles a eu l’opportunité de choisir l’histoire qu’il voulait raconter, le casting qui serait en charge de donner vie aux personnages et d’embaucher l’équipe de production nécessaire pour donner vie au projet. Ce n’est un secret pour personne que le célèbre réalisateur a été qualifié de tyran et de narcissique par tous ceux qui l’ont connu. Et de nombreux textes et critiques supposent que le personnage central du film, Charles Foster Kane, n’est rien de plus qu’un reflet de la personnalité du réalisateur.

Orson Welles.

L’histoire résume que le film est l’un de ces rares joyaux de la cinématographie où la production, la réalisation, le scénario et le rôle principal correspondent au même nom. Cependant, ce n’est que près de trois décennies plus tard que la critique de cinéma Pauline Kael a publié un manuscrit critique et de recherche dans lequel elle a posé sur la table une question (un secret de polichinelle) qui a endommagé l’ego du cinéaste et celui de tous ses partisans: Orson Welles n’était pas responsable d’une seule ligne du brillant scénario du film.

Ici entre en scène Herman J.Mankiewicz – qui jouera Gary Oldman dans Mank – un brillant scénariste de l’industrie qui, avant même Citizen Kane, était connu pour sa faiblesse pour le jeu, la dette et l’alcoolisme, plus que pour son livrets. Selon Welles dans les interviews, Mankiewicz avait peu contribué à l’histoire, en particulier le «truc» de Rosebud, qui sert de fusible qui éclaire et commence toute l’histoire du film.

Orson Welles et Herman J. Mankiewicz.

Pour les distraits, Citizen Kane raconte l’histoire de Foster Kane, un magnat avec un manoir de rêve comprenant un zoo, propriétaire de pratiquement toute l’industrie de la presse écrite américaine, et dans son ambitieuse quête de pouvoir, plus tard. candidat à la présidence de son pays. Il a une femme, et plus tard un amant qui se consacre à la scène de Broadway et à qui il tentera de se propulser vers la célébrité grâce à son influence auprès des médias et de la critique.

L’histoire commence au moment où Kane meurt et prononce le mot Rosebud, un acte d’étrangeté qui motive un journaliste à enquêter sur la vie du millionnaire malheureux, jusqu’à ce qu’il trouve l’importance du mot prononcé dans son dernier souffle. Ainsi, tout en interrogeant tous ceux qui l’ont connu tout au long de sa vie, le récit revient dans le passé et dans le présent pour déconstruire avec patience et élégance la personnalité de l’un des hommes les plus puissants et mystérieux jamais enregistrés.

Avant la sortie du film, RKO était confronté à de grandes demandes et à des offres millionnaires afin que le film ne soit jamais montré. Et la réalité est que derrière l’histoire de Citizen Kane, se cache la caricature et la dissection de William Randolph Hearst, magnat de la presse, aspirant politicien, homme d’affaires, investisseur, et en bref, l’un des plus puissant qui a émergé dans les années 1930 aux États-Unis.

Mankiewicz et Hearst

Citoyen Kane (1941)

L’une des raretés et attractions de San Simeon sur la côte californienne est Hearst Castle. Son propriétaire était William Randolph Hearst, l’une des figures les plus importantes du journalisme, car il est associé à la création de la presse tabloïd. À partir de la publication The San Francisco Examiner, le millionnaire ostentatoire et excentrique a pu créer une forme de reportage qui est en même temps devenue un best-seller.

Divers problèmes sont attribués à cette publication, sous sa responsabilité, comme la naissance de conflits guerriers comme la confrontation que les États-Unis ont eue avec l’Espagne pendant la guerre de Cuba à La Havane en 1898. A cette époque, les frères Lumière ont à peine esquissé le débuts du cinéma, un format qui, quarante ans plus tard, serait la principale raison qui donnerait du fil à retordre à Hearst lors de la première de Citizen Kane.

William Randolph Hearst; Charles Dance dans Mank (2020)

Lorsque la rumeur s’est répandue à Hollywood que le film Welles était peut-être un biopic effronté et non autorisé du millionnaire, il a essayé à tout prix d’arrêter la production et plus tard d’acheter le film pour le garder dans un coffre-fort et arrêter son exposition. Sa campagne contre le film est créditée de l’échec commercial qui en résulta au début, cependant, les critiques ne furent pas d’accord avec lui à partir de ce moment et quinze ans plus tard, lors de sa réédition, le film atteignit la popularité qu’il méritait. .

Le scénariste susmentionné Herman J. Mankiewicz, toujours dans l’ombre d’Orson Welles, et qui est censé être le seul cerveau du scénario du film, n’a peut-être jamais eu la popularité qu’il méritait. Si Mankiewicz a connu en détail la vie du magnat du journal, c’est parce qu’il a été bien accueilli pendant de nombreuses années dans ce célèbre château californien.

Mankiewicz et Hearst partageaient une «amitié» qui, plus que cela, était en fait une admiration professionnelle mutuelle pour les différents médias dans lesquels ils se sont développés. Entre les fêtes exorbitantes et les dîners à cravate noire, les deux ont même créé la société de production Cosmopolitan Pictures, née dans le seul but de faire connaître l’amante de Hearst, l’actrice hollywoodienne Marion Davies, à la célébrité. Bien que Davies n’ait jamais pu atteindre la célébrité désirée, la critique Pauline Kael note dans son essai que l’actrice avait sans aucun doute du talent, mais la campagne promotionnelle ostentatoire mise en place par Hearst a abouti à un acte contre-productif.

William Randolph Hearst et Marion Davies

Le bon vieux Mankiewicz, au fait, connaissait bien Marion et partageait même une relation avec elle aussi bonne que celle qu’il avait avec Hearst, donc peut-être que cela peut être interprété comme une trahison de sa part, qu’il ait exposé de nombreux détails. de sa vie dans le scénario de Kane. Il y a des histoires qui prétendent que “Mank” a été chassé du château ostentatoire une nuit, lors d’une fête, parce que le propriétaire du château était fatigué de tolérer le problème d’alcoolisme du scénariste.

La vengeance de Mankiewicz? Peut être. Mais ce qui est un fait, c’est que sans cette histoire, Citizen Kane n’aurait jamais existé. En fin de compte, Mankiewicz a remporté l’Oscar du scénario du film, en compagnie d’Orson Welles, le réalisateur qu’il a également trahi lorsqu’il a d’abord convenu avec lui qu’il écrirait le scénario de manière anonyme et a ensuite regretté en vérifiant que c’était probablement du meilleur manuscrit qu’il ait jamais écrit.

