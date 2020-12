L’année 2020 n’a pas été aussi catastrophique qu’on pourrait le penser car elle nous a donné des événements astronomiques particuliers tels que la lune bleue au milieu de la nuit d’Halloween. A cette occasion, le mois de décembre réserve également quelques surprises comme l’extraordinaire alignement entre la planète Jupiter et la planète Saturne. Ensuite, nous vous donnerons tous les détails de ce phénomène inhabituel et la date exacte à laquelle il aura lieu.

Il s’avère que l’un de nos cadeaux attendus pour Noël sera le spectacle Jupiter et Saturne. Les deux planètes joueront dans une sorte d’alignement / conjonction, dont le résultat sera comme si nous voyions une “double planète”. Ce sera entre le 16 et 21 décembre, surtout pendant les nuits de ces jours, que cet étrange phénomène peut être observé dans une grande partie de la planète Terre. Dans une déclaration, Patrick Hartigan, astronome à l’Université Rice, a déclaré ce qui suit:

«Dans la nuit la plus proche, le 21 décembre, ils ressembleront à une double planète, séparés seulement par 1/5 du diamètre de la pleine lune. Pour la plupart des téléspectateurs, chaque planète et plusieurs de ses plus grandes lunes seront visibles dans le même champ de vision cette nuit-là.

Et oui, quand on dit que c’est un phénomène astronomique “étrange”, on veut dire que la dernière fois que ces deux planètes étaient très proches c’était au Moyen Âge, à peu près le 4 mars 1226.

“ Les alignements entre ces deux planètes sont assez rares, ils se produisent une fois tous les 20 ans environ, mais cette conjonction est exceptionnellement rare en raison de la proximité des planètes. Il faudrait voyager dans le temps juste avant le lever du soleil le 4 mars 1226 pour voir un alignement plus étroit entre ces objets visibles dans le ciel nocturne.

Et si pour une raison quelconque vous manquez ce grand événement, ne vous inquiétez pas car Patrick Hartigan prévoit que Jupiter et Saturne s’aligneront comme jamais auparavant jusqu’au 15 mars 2080. Et sinon, peut-être, espérons que nos générations futures en seront témoins année 2400.

«Ceux qui préfèrent attendre et voir Jupiter et Saturne si proches et plus haut dans le ciel nocturne ils doivent rester jusqu’au 15 mars 2080. Après cela, le couple ne fera une telle apparition qu’après 2400.«.

La conjonction astronomique de Jupiter et de Saturne ne sera pas la seule surprise que le ciel nocturne nous réserve. Voici ce qui nous attend grâce au douzième mois de 2020 (via The Independent):

Météorites géminides – 13 décembre 2020 Éclipse solaire totale – 14 décembre 2020 Solstice d’hiver – 21 décembre 2020 Pleine Lune – 30 décembre 2020 Jupiter Saturne



