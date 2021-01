La série History of Swear Words, un documentaire où Nicolas Cage agit en tant que présentateur, est désormais disponible sur la plateforme de streaming «N», expliquant aux téléspectateurs l’origine des mots les plus parlants. Pour ce faire, il s’appuie sur des entretiens avec des linguistes experts et divers comédiens, tels que Sarah Silverman et Nick Offerman. Dans l’un des chapitres, les données sont données sur les acteurs qui ont dit le plus d’impolitesse à Hollywood..

Adam Sandler dans Uncut Gems (2019).

Il est presque certain que cette liste a été tirée du portail Buzz Bingo, où a été réalisée l’étude «Profanity on Film», afin d’analyser la fréquence d’apparition des jurons dans les films les plus célèbres de l’industrie. Les résultats ont été obtenus après analyse d’environ 3 500 scripts!

Pour commencer, En première position, nous avons Jonah Hill (très fier d’avoir pris le record, d’ailleurs), qui, avec des rôles dans des films tels que Supercool ou Le loup de Wall Street au total, a utilisé 376 de ces termes à l’écran..

Ce sont les endroits suivants:

Les 5 acteurs les plus impolis l’ont dit.

Pour clore l’étude d’origine, les dernières positions appartiennent à Denzel Washington au n ° 6, avec 183 jurons; Billy Bob Thornton au 7e rang, avec 143 au cours de sa carrière; Seth Rogen à la huitième place, avec 143; Bradley Cooper à la 9e place, à 142 ans et Danny McBride à 10 ans, avec un total de 136 jurons jusqu’à présent dans sa carrière.

Il est curieux que, si vous comparez cette liste d’acteurs qui ont dit le plus grossier avec l’alternative appelée “pour 1000 mots”, Hill régnerait toujours, mais maintenant Adam Sandler serait à la deuxième place.

Jonah Hill dans Le loup de Wall Street (2013).

Ce qui précède n’est pas déraisonnable si l’on tient compte du fait qu’un autre résultat que le décompte a lancé était le suivant: Les deux films avec les mots les plus parlants étaient le Loup de Wall Street, avec 715, suivi de Diamonds in the Rough, avec 646.

