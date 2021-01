Comme chaque année, Crunchyroll, une entreprise leader dans la distribution d’animation japonaise dans le monde, a finalement publié sa liste de compilation avec l’anime le plus vu par pays parmi les plus de 3 millions d’utilisateurs premium de la plate-forme en 2020.

Trèfle noir, Jujutsu Kaisen et Boruto: Naruto Next Generations en tête du Top 3 des productions les plus vues dans le monde en 2020. Cependant, la quatrième saison de Mon université de héros c’était la série la plus populaire de l’année au Mexique.

Un autre fait à souligner est que Équinoxe d’onyx, La série originale de style anime de Crunchyroll, créée par Sofía Alexander et inspirée de la mythologie et des cultures du Mexique mésoaméricain, était la production la plus regardée au Japon.

Séries les plus vues sur Crunchyroll en 2020:

Black Clover – 87 pays ou territoires Kaisen Jujutsu – 71 pays ou territoires. Boruto: Naruto Next Generations – 32 pays ou territoires My Hero Academia: Saison 4 – 23 pays ou territoires Tour de Dieu – 10 pays ou territoires Le Dieu du lycée – 10 pays ou territoires Attack on Titan: The Final Season – 6 pays ou territoires Re: ZERO -Starting Life in Another World-: Saison 2 – 1 pays Onyx Equinox – 1 pays.

Ci-dessous, nous partageons les graphiques de Crunchyroll avec les anime les plus vus par région en 2020:

Les séries les plus regardées en Amérique du Nord 2020

Les séries les plus vues en Amérique du Sud en 2020

Les séries les plus vues en Europe en 2020

Les séries les plus vues en Afrique en 2020

Les séries les plus vues en Asie en 2020

Les séries les plus vues au Moyen-Orient en 2020

Les séries les plus vues en Océanie en 2020

