La partie la plus excitante de 2020 est probablement de la voir terminée. Dans cet ordre d’idées, l’excitation grandit grâce au fait que Netflix a mis les batteries pour renouveler son catalogue courant janvier 2021, avec de nombreuses premières attractives qui entendent que nous entamions tous le nouveau cycle du bon pied.

La compilation comprend des films originaux qui pourraient sonner aux prochains Oscars, l’accueil d’une série suite de Karate Kid et même une série adolescente d’ataño que plus d’une trentenaire aimeront revisiter.

Continuez à lire et connaissez la liste complète de toutes les premières qui arriveront sur Netflix au cours du mois de janvier 2021.

Cobra Kai – Saison 3 (à confirmer)

Comme vous le savez sûrement, le nouvel épisode de la suite de Karate Kid a changé de domicile et sera désormais hébergé dans l’infini du catalogue Netflix. Dans cette nouvelle saison, Cobra Kai a un nouveau sensei à la barre. Daniel cherche des réponses dans le passé. De vieilles querelles réapparaissent et les protagonistes du conflit sont désormais au nombre de trois.

Fragments d’une femme (7 janvier)

Un film qui, en passant par les festivals, a conquis la critique et le public, et qui a ensuite été acquis par Netflix pour son arrivée sur la plateforme. Le film lui-même, ainsi que les performances de Vanessa Kirby et Ellen Burstyn, sont de grands prétendants aux Oscars. Le film parle de la douleur et de la solitude qu’une femme éprouve après avoir perdu sa fille en couches.

Jurassic World: Cretaceous Camp – Saison 2 (22 janvier)

Les malheurs animés dans le parc continuent. Les jeunes campeurs, qui continuent de fuir les dinosaures, espèrent qu’ils seront secourus avec un groupe d’écotouristes. Mais rien n’est ce qu’il semble.

Monarch – Saison 2 (1er janvier)

Le drame mexicain continue son cours et la famille Carranza devra relever de nouveaux défis. Les actions du passé menacent de démanteler l’avenir de l’empire monarque et maintenant les frères doivent faire face à un nouvel ennemi: leur cousine Sofia.

Dawson’s Creek – Saison 1-5 (15 janvier)

L’un des drames pour adolescents les plus regardés et les plus mémorables des années 90 arrive sur Netflix pour éblouir les nostalgiques et conquérir les nouvelles générations. Cette série telenovelesque sur un groupe d’amis très unis dépeint les conflits que les jeunes vivent à l’adolescence, principalement ceux qui ont à voir avec la romance.

Mère il n’y en a que deux (20 janvier)

En découvrant que leurs bébés de six mois avaient été changés à la naissance, deux mères très différentes décident de former une famille unique

J’y suis arrivé! Mexique: Saison 3 (5 janvier)

Pyramides de taupe et même un gâteau Pancho Villa. Les boulangers débutants font la course contre la montre pour gagner un prix qui adoucirait la vie de n’importe qui.

Destiny: The Winx Saga (22 janvier)

Tout en apprenant à maîtriser ses pouvoirs, une fée adolescente rencontre l’amitié et l’amour, combat des monstres et, surtout, cherche sa propre identité.

L’histoire des jurons (5 janvier)

Cette série fièrement audacieuse explore les origines et l’utilisation populaire des jurons les plus célèbres de la langue anglaise, ainsi que leur impact social et scientifique.

Plus de séries

Queen of the South: Saison 4 (1/1/2021) Lupin (1/8/2021) Inside the World’s Toughest Prisons: Season 5 (1/8/2021) Headspace Guide to Meditation ((1/1/2021) The Netflix Afterparty (à venir en janvier) (Dis) Charm: Part 3 (15/01/2021) Bling Empire (15/01/2021) BONDING: Saison 2 (à venir en janvier) Dream Makeovers: Saison 2 (1/1 / 2021) L’Art de l’espionnage (20/01/2021) Soufflé: Saison 2 (22/01/2021)

L’excavation (29 janvier)

Parmi les premières Netflix de janvier 2021, figure le film mettant en vedette deux grands Britanniques: Carey Mulligan et Ralph Fiennes. En creusant des monticules de terre sur sa propriété, une veuve et un archéologue amateur découvrent un trésor qui va changer le cours de l’histoire.

Zone à risques (15 janvier)

Un pilote de drone fait équipe avec un agent secret androïde dans une zone militarisée, en mission pour arrêter une attaque nucléaire.

Tigre blanc (22 janvier)

Basé sur le roman à succès White Tiger, un chauffeur ambitieux issu d’une riche famille indienne utilise sa ruse pour sortir de la pauvreté et devenir entrepreneur.

Mamma Mia! C’est reparti (7 janvier)

À côté de la prochaine étape de sa vie et de la réouverture de l’hôtel Bella Donna, Sophie revient sur l’été magique de sa mère quand tout a commencé.

Plus de films:

Jumanji: In the jungle (16/01/2021) Full Out 2: You can! ‘Ohana: Un magnifique trésor (1/29/2021) Sortez du placard (1/22/2021) Cowboys de Rocanrol (6/1 / 2021) Cela ne fait que commencer (1/1/2021)

Night Stalker: Hunt for a Serial Killer: Minisérie (13 janvier)

Netflix nous apporte en janvier 2021 les premières de plusieurs documentaires d’intérêt. L’un d’eux est Night Stalker. En 1985, deux détectives parcourent la ville ensoleillée de Los Angeles à la recherche d’un tueur en série impitoyable, et ils ne se reposeront pas tant qu’ils ne l’auront pas attrapé.

Minimalisme: moins c’est plus (1er janvier)

Ils ont créé un mouvement basé sur le style minimaliste. Joshua Fields Millburn et Ryan Nicodemus nous montrent comment la vie pourrait être meilleure avec moins.

Autres:

Supposons que New York soit une ville: Minisérie (1/8/2021) Tony Parker: The Last Basket (1/6/2021) Surviving Death (1/6/2021) Crack: Cocaïne, corruption et complot (11 / 1/2021) Job confidentiel (1/1/2021) Midnight Family (1/1/2021)

Hey Ninja: Saison 4 (19 janvier)

Dans la saison 4, Wesley, Georgie et Pretzel apportent plus d’aventure et de plaisir, résolvent des mystères et apprennent de grandes leçons de vie.

LEGO Jurassic World: Escape from the Indominus (1er janvier)

Les scientifiques du monde jurassique créent une créature captivante et terrifiante qui aime les saucisses, mais que se passe-t-il quand elles sont épuisées?

Memories of Idhún: 2e partie (8 janvier)

Dans la deuxième partie de cette trilogie, Jack, Victoria et Kirtash sont plus âgés, tout comme leurs problèmes. Son destin changera-t-il encore l’avenir d’Idhún?

Lego DC Comics Super Heroes Batman: Assiégé (1er janvier)

Lorsque Superman et d’autres super-héros de la Justice League disparaissent, Batman doit comprendre ce qui se passe et sauver la situation.

Autres:

Carmen Sandiego: Saison 4 (15/01/2021) Power Rangers Beast Morphers: Saison 2 (1/1/2021) La maison de poupée de Gabby (1/5/2021) LEGO Ninjago: Saison 2 (1/1/2021) ) LEGO Ninjago: Les secrets du spinjitzu interdit (2/1/2021) LEGO Ninjago: Masters of Spinjitzu – Seasons 4-9 (1/1/2021) Kuroko no Basket (1/15/2021) netflix netflix janvier 2021 premières netflix



