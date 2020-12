Walt Disney Studios a révélé son calendrier de sortie complet pour 2021, y compris les dates de sortie de certains de ses titres de Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar, 20th Century Studios, Disney Animation et Disney Live Action. Parmi ces projets, on retrouve plus de 15 films qui devraient sortir en salles … Voici le calendrier Disney pour 2021:

– «Wandavision» – 15 janvier 2021 (séries Marvel Studios / Disney +)

– «Popcorn Pixar» – Janvier 2021 (Collection Pixar / Disney + courts métrages)

– ‘Flore et Ulysse’ – 19 février 2021 (Disney Movie +)

– ‘Raya et le dernier dragon– 5 mars 2021 (film d’animation Disney)

– ‘The King’s Man: La première mission‘- 12 mars 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ – 19 mars 2021 (Marvel Studios / Disney + Series)

– ‘Bob’s Burgers: Le film‘- 9 avril 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘Ron a mal tourné‘- 23 avril 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘Veuve noire‘- 7 mai 2021 (film Marvel Studios)

– ‘Mec libre‘- 21 mai 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘Cruella‘- 28 mai 2021 (film Disney Live Action)

– «Loki» – Mai 2021 (Marvel Studios / Disney + Series)

– ‘Luca‘- 18 juin 2021 (Pixar Movie)

– ‘Shang-Chi et la légende des dix anneaux‘- 9 juillet 2021 (film Marvel Studios)

– ‘Croisière dans la jungle‘- 30 juillet 2021 (Disney Live Action Movie)

– ‘Eaux profondes– 13 août 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘The Beatles: Get Back‘- 27 août 2021 (documentaire Walt Disney Pictures)

– ‘Et qu’est-ce qui se passerait si …?’ – Été 2021 (Marvel Studios / Disney + Série animée)

– ‘Dug Days’ – Automne 2021 (Collection de courts métrages Pixar / Disney +)

– ‘Mort sur le Nil– 17 septembre 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘Le dernier duel– 15 octobre 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘Éternels‘- 5 novembre 2021 (film Marvel Studios)

– ‘Charme‘- 24 novembre 2021 (film d’animation Disney)

– ‘Film sans titre 1’ – 3 décembre 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘West Side Story– 10 décembre 2021 (film 20th Century Studios)

– ‘Film sans titre 2’ – 17 décembre 2021 (Disney Live Action Movie)

– ‘SP. Merveille ‘ – Fin 2021 (Marvel Studios / Disney + Series)

– ‘Oeil de faucon’ – Fin 2021 (Marvel Studios / Disney + Series)

– ‘Le livre de Boba Fett’ – Décembre 2021 (Lucasfilm / Disney + Series)

– ‘Journal de Greg’ – 2021 (Disney + série animée)

– ‘Tout le monde parle de Jamie‘- 2021 (film des studios du 20e siècle)

– ‘Nuit au musée’ – 2021 (film d’animation Disney +)

– ‘Star Wars: Le mauvais lot’ – 2021 (Lucasfilm / Disney + série animée)