Les Autobots et les Decepticons sont prêts à revenir sur grand écran, mais il a été rapporté ce week-end que les studios Paramount auraient eu l’idée de faire les nouveaux films “ Transformers ” sans Michael Bay, le réalisateur qui a lancé la saga. film en 2007.

Il faut se rappeler que le cinéaste a eu un grand succès avec l’action en direct des jouets Hasbro, car dans le premier versement, il a levé 707 millions de dollars au box-office et a atteint l’un de ses plus hauts points avec mille cent millions de dollars qu’il a gagné Transformers: Age of Extinction ‘, malheureusement, tout s’est effondré avec’ Transformers: The Last Knight ‘en n’obtenant que 600 millions.

Ce qui précède a été ajouté aux critiques négatives des spécialistes et du public général que la suite a reçues, ce qui en fait le “pire film” de la franchise, heureusement la saga a pu flotter, pour ainsi dire, par le réalisateur Bumblebee Travis Knight, après avoir reçu une approbation de 91% sur le portail Rotten Tomatoes.

Maintenant, Paramount prépare de nouveaux films “ Transformers ” sans Michael Bay, selon le journaliste Daniel Richtman, car la société ne veut pas faire les mêmes erreurs que les tranches précédentes, malgré le fait que le cinéaste a montré son intérêt à retourner au travail. dans les actions en direct.

Quant à savoir qui a pris la place de Bay, c’est Steven Caple Jr., réalisateur de “ Creed II ” et, selon des sources proches, il devrait déjà être diffusé à l’été 2022, bien que son casting soit encore inconnu, car on dit qu’il le serait. une sorte de redémarrage de la franchise, mais ce n’est pas encore confirmé.