Il existe de nombreuses séries et films sur les guerres comme celle en Irak, mais pas tellement sur ce qui va suivre. Il n’y en a pas non plus autant dans lesquels les Américains sont présents et ne sont pas les protagonistes de la fonction. ‘Bagdad central’ Il nous place en novembre 2003, dans les ruines de Bagdad, ville vaincue et occupée par les forces de la coalition dirigée par les États-Unis, et son protagoniste est un ancien policier irakien.

Dès le début et juste à cause de son approche, ‘Bagdad central’ c’est exaltant. Bien que cela puisse paraître comme “une autre” production sur la guerre en Irak, ce n’est pas le cas en même temps. Pour l’instant, il ne tourne pas autour de la guerre, mais autour de ces gens qui tentent de survivre parmi les restes qu’il a laissés dans son sillage. Un monde instable et peu sûr semblable au vieil ouest, où la loi et l’ordre sont un concept fragile et volatile qui se vend également à bas prix.

Une histoire que nous connaissons, ou que nous pensons connaître. Dans ce contexte, nous rencontrons Musin al-Khafaji, le père de famille et ancien policier qui est notamment joué par Waleed Zuaiter. Un individu qui a tout perdu et sans révéler plus de détails de l’intrigue que nécessaire, devra faire de véritables jonglages pour garder ses deux filles en vie. C’est le début de ce qui est essentiellement un thriller d’après-guerre.

Un bon thriller d’après-guerre, dans la lignée de productions tout aussi solides comme ‘La peste’ ou «Babylone Berlin», parce que tous les trois se cachent derrière une histoire à suspense pour prendre une photo d’un lieu et d’une heure spécifiques. Série qui au-delà d’une histoire intéressante et racontée à bon rythme, apporte entre les lignes quelque chose de bien plus important qu’une distraction passagère: cette image qui vaut mille mots.

La vertu d’une série comme ‘Bagdad central’, comme avec les deux autres mentionnés, c’est qu’il fonctionne en plus de son, par contre, une belle apparence en tant que passe-temps de la fausse lumière. Un thriller construit autour d’une âme, et non comme un simple cadeau “Todo a 100” qui laisse sa marque au-delà du leitmotiv classique du bien et du mal, toujours présent au combat ou quand quelqu’un tient une arme à l’écran.

Un bon thriller dramatique, aussi solide à tous les niveaux qu’on peut s’y attendre aujourd’hui d’une production qui se prend elle-même et le spectateur au sérieux. Parce que tout d’abord ‘Bagdad central’ C’est une production très sérieuse et convaincante, ainsi que très respectueuse du monde dans lequel elle a (sur) vécu. Un monde d’un autre côté, est loin d’être la carte postale d’un seul morceau comme le montre l’actualité.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex