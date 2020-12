Ce 2020, en raison de la crise sanitaire, il était difficile d’aller en salles pour se délecter de nouvelles histoires sur grand écran. Bien que beaucoup aient pris des risques, d’autres ont préféré rester à la maison et garder leurs distances. Pour cette raison, la modalité en ligne a été le refuge de tous ceux qui cherchent à rester en contact avec le septième art. Dans ce scénario, il est rare que personne n’ait vu au moins l’un de ces films, mais au cas où vous les auriez manqués, nous avons compilé plusieurs options ici, grâce à des décomptes critiques internationaux. Sans plus tarder, nous vous présentons certains des meilleurs films de 2020 à regarder en ligne.

5 sangs (Netflix)

Spike Lee retourne au fauteuil du réalisateur avec ce récit captivant des ravages de la guerre du Vietnam. Lorsqu’un groupe de vétérans décide de retourner dans le pays asiatique pour chercher les restes d’un camarade tombé au combat, ainsi qu’une précieuse fortune en or. Ce qui rend ce film spécial, ce sont ses performances, son histoire de camaraderie et son message sur les expériences sociales afro-américaines.

Wolfwalkers: Wolf Spirit (Apple)

Cette animation créative et visuellement époustouflante est l’un des films en streaming essentiels de 2020. Il raconte une histoire celtique se déroulant à une époque où les loups sont considérés comme mauvais. Alors Robyn se rend en Irlande avec son père pour tuer le dernier troupeau. Cependant, il noue une grande amitié avec l’un des animaux.

Le son du métal (Prime Video)

Lorsque Ruben, un batteur énergique, découvre qu’il commence à devenir sourd, son monde commence à s’effondrer. Maintenant, il devra faire face à l’immense torpeur et à la confusion écrasante qui implique de s’adapter au monde même sans le sentiment qu’il avait le mieux développé.

La chasse (Google Play, Cinépolis Klic)

De nature controversée et provocante, cette satire sur les élites américaines peut parfois sembler exagérée, mais en fin de compte, elle est laissée pour compte grâce à son scénario fort, de Damon Lindelof et Nick Cuse, qui se concentrent sur le fait que, parfois, L’humanité peut faire des efforts absurdes pour défendre des idéaux encore plus fous.

Emma (Films YouTube)

Cette nouvelle version de l’œuvre emblématique de Jane Austen arrive à l’écran avec Anya Taylor-Joy, qui revient surprendre avec une performance pleine d’ambiance. Nous sommes témoins de la vie d’Emma Woodhouse, qui est chargée de faire correspondre ses amis les plus proches et sa famille, même si parfois cela ne se passe pas si bien.

Jamais Rarement Parfois Toujours (Google Play, Cinépolis Klic)

Face à une grossesse accidentelle, Autumn, accompagnée de sa cousine Skylar, se lance dans un voyage à New York – une région inconnue d’eux – pour se faire avorter. Une histoire d’amitié, de courage et de compréhension qui résonne avec son message pertinent de persévérance.

Sur les rochers (Apple)

Le couple de Sofia Coppola et Bill Murray revient, accompagné de Rashida Jones avec une histoire attachante sur les relations entre pères et filles. Il s’agit du moment où une jeune mère se réconcilie avec son père, coureur de jupons et mondain. Leur aventure se déroule dans l’élégante ville de New York.

Hôte: faites attention à qui vous appelez (Google Play)

Film d’horreur qui utilise le cadre de la pandémie à tout moment. Lorsqu’une séance à distance tourne mal, les participants doivent se battre pour leur vie lorsqu’une entité perverse commence à les traquer. Enregistré dans son intégralité lors d’une réunion Zoom. Un autre film essentiel en streaming de 2020.

2020 rester à la maison en streaming tops



José Roberto Landaverde Cinéphile et mélomane. J’adore écrire, écouter, lire et commenter tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et évidemment un jour je monterai les “Philly Steps” et conduirai une DeLorean. Croyant fidèle que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.