L’acteur Pedro Pascal a eu un grand nombre de projets récemment, allant de sa participation à ‘On peut être des héros’ pour Netflix, donnant vie à Din Djarin dans la série à succès ‘Le Mandalorien’ pour Disney + et rejoint maintenant le DC Extended Universe dans le rôle de Maxwell Lord pour “ Wonder Woman 1984 ”, mais on a récemment découvert que Pedro Pascal était inspiré par Nicolas Cage pour son rôle dans «Wonder Woman 1984».

Le personnage de Maxwell Lord apparaîtra pour la première fois dans “ Wonder Woman 1984 ”, qui a finalement atteint les théâtres au Mexique et sera l’un des méchants que Diana Price devra affronter et l’arrivée de cet acteur au DCEU semble être la clé de votre carrière à un moment où vous jouissez d’une grande popularité après avoir participé à la série ‘Le Trône de Fer’.

Lors d’un entretien pour Uproxx, il a été confirmé que Pedro Pascal s’est inspiré de Nicolas Cage pour son rôle dans ‘Wonder Woman 1984’, depuis qu’il a affirmé qu’il est un acteur qui l’a marqué dans sa carrière:

«À un moment donné de la conversation, je parlais de l’incroyable influence qu’il avait sur moi en tant qu’acteur, ce qui est vrai. Et maintenant, à tel point que je l’utiliserais comme une sorte de point de Scène spécifiquement avec Wonder Woman et peut-être une demi-heure plus tard dans cette conversation, j’étais autocritique et accusé de «jouer» et d’improviser, et les deux ne vont pas ensemble. “

Enfin, «Wonder Woman 1984» sortira en salles ainsi que sur la plate-forme HBO Max simultanément dans les prochains jours de manière échelonnée à travers le monde.