Tout au long de l’histoire, les voyages humains vers la Lune ont été une constante. Peut-être l’un des plus représentatifs, qui a été gravé dans notre mémoire, a été celui qui a joué Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin Jr. et Michael Collins en juillet 1969 (via National Geographic). 51 ans après cet événement, la NASA prépare déjà un nouveau retour sur notre satellite et c’est pourquoi ils nous donnent un premier aperçu de ce que sera la fusée protagoniste de la mission Artemis 1.

Le portail officiel de la NASA a publié les premières images de l’assemblage du Système de lancement spatial (SLS) du Centre spatial Kennedy en Floride. Le navire de la mission Artemis I fera son premier vol d’essai en novembre 2021, mais sans équipage. Par la suite, la mission Artemis II sera réalisée en 2023 et la mission Artemis III arrivera en 2024, ce qui marquera un événement car la NASA emmènera la première femme et le prochain homme sur la lune.

«La NASA a empilé la première pièce de la fusée du système de lancement spatial (SLS) sur le lanceur mobile en vue du lancement d’Artemis I l’année prochaine. Au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, les ingénieurs ont placé le premier des 10 segments pour les deux propulseurs de fusée à solide qui propulseront le premier vol de la nouvelle fusée spatiale de l’agence. Artemis I sera un vol sans pilote pour tester la fusée SLS et le vaisseau spatial Orion en tant que système intégré avant les vols habités vers la Lune avec le programme Artemis.

«Les premiers morceaux de fusées d’appoint jumelles de la NASA pour la mission Artemis I ont été récemment placés sur le lanceur mobile à l’intérieur du bâtiment d’assemblage de véhicules à Kennedy, en Floride. Sur plusieurs semaines, les autres segments seront empilés un par un.

Le Space Launch System (SLS) est une fusée aux dimensions colossales, car selon les experts de la célèbre agence spatiale, le navire déjà assemblé sera bien plus grand que la Statue de la Liberté à New York, qui mesure 93 mètres. Elle sera même beaucoup plus puissante que la fusée Saturn V utilisée dans les années 1960.

«Chaque propulseur se compose de cinq segments et fournira 7 millions de livres de poussée pour le décollage de la rampe de lancement 39B. Une fois assemblé, chaque propulseur aura environ la moitié de la longueur d’un terrain de football et, ensemble, ils généreront plus de poussée que 14 gros porteurs à quatre moteurs.. Une fois empilée, la fusée SLS sera plus haute que la Statue de la Liberté et elle aura 15% de poussée en plus au décollage que la fusée Saturn V du programme Apollo, ce qui en fait la fusée la plus puissante jamais construite.

Pour en savoir plus sur le Programme Artemis Vous pouvez consulter le lien suivant. La description officielle du projet anticipe ses plans ambitieux, non seulement pour emmener la première femme astronaute sur la Lune, mais aussi pour envoyer des astronautes sur Mars.

«Avec le programme Artemis, La NASA emmènera la première femme et le prochain homme sur la Lune d’ici 2024, utilisant des technologies innovantes pour explorer plus que jamais la surface lunaire. Nous collaborerons avec nos partenaires commerciaux et internationaux et établirons une exploration durable d’ici la fin de la décennie. Ensuite, nous utiliserons ce que nous apprenons sur et autour de la lune pour faire le prochain pas de géant: envoyer des astronautes sur Mars«.

