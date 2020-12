Récemment, la classification de “ Zack Snyder’s Justice League ” est devenue un sujet de conversation parmi les fans après que Snyder ait déclaré que le film serait classé R, après cela le réalisateur de “ Shazam! ”, David F. Sandberg a donné son avis avec une vidéo.

Il faut se rappeler que Zack Snyder a commenté qu’il prévoyait que son film soit destiné aux adultes, car il comportera des scènes de violence explicites, par exemple Steppenwolf coupera plusieurs de ses ennemis en deux et il y aurait même des dialogues avec le mot «F * ck “.

“Il y a une scène où Batman lâche une bombe F. Cyborg n’est pas très content de ce qui se passe dans sa vie avant de rencontrer la Justice League, et il a tendance à dire ce qu’il pense. Et Steppenwolf est pratiquement en train de pirater les gens au milieu. Donc (la note serait due à) la violence et le blasphème, probablement les deux », a expliqué Snyder dans une interview pour EW.

Suite à ces déclarations, Sandberg a publié sur son compte Twitter une vidéo de ce à quoi ressemblerait la séquence du mot F, où une partie de ‘Batman v Superman’ est affichée, où le chevalier de la nuit prétend dire cela et est censuré à l’époque, ce qui en fait une situation comique.

Plus tard, dans les tweets suivants, il expliqua: “Puisque c’est Internet: oui, ce n’est pas le bon film. C’est une blague, pas une légère contre Snyder. J’espère voir enfin son JL. Mais oui, je suis nul et Shazam est un film pour bébé qui aspire à être Deadpool, etc. “

https://t.co/eRtjnrPAIO pic.twitter.com/ygzOU8KJKO – David F.Sandberg (@ponysmasher) 15 décembre 2020

Donc, pour le moment, le classement de “ Zack Snyder’s Justice League ” est un mystère jusqu’à ce qu’il soit sur le point de sortir sur HBO Max en 2021, mais la date exacte n’est pas disponible, donc cela prendra un certain temps.