C’est au début de l’année que les rumeurs du prochain film de la série de films dérivés de Rocky Balboa ont commencé qui parlent de l’histoire d’Adonis “Donnie” Johnson Creed, mais maintenant ils ont officiellement annoncé que son protagoniste sera crucial pour cet épisode, comme Michael B Jordan dirigera «Creed III».

Sur ce point, Il y a peu de détails sur le troisième film de Creed, en février, Zack Baylin a été annoncé comme l’écrivain de la saga et il est peu probable que le film voie la star Sylvester Stallone reprendre son rôle.

Plus tôt cette année, Stallone a déclaré qu’il ne s’attendait pas à faire une apparition, bien qu’il ne dise jamais non à Rocky, car il a quelques idées.

Tessa Thompson, qui joue Bianca Taylor dans la série, a été celle qui a confirmé que Michael B Jordan dirigera ‘Creed III’.

L’actrice a confirmé la nouvelle dans une interview, en plaisantant qu’elle envisage d’utiliser le titre “l’homme le plus sexy du monde”. de Jordan comme munitions pour quand il travaille avec elle en tant que réalisateur avec Thompson en lui disant de “baisser la sensualité”.

On ne sait pas non plus à quoi ressemblera l’intrigue de ‘Creed III’, le premier film a été réalisé par Ryan Coogler, et a montré un Rocky touché par le cancer, mentor du personnage de Jordan, fils de l’ami Apollo.

Dans la suite de 2018 “ Creed II ”, Steven Caple Jr.a pris la direction de la réalisation, il a vu Rocky diriger Donnie dans un combat contre Viktor Drago, le fils du combattant russe Ivan Drago, qui a tué son père. lors des événements de «Rocky IV».

‘Creed III’ marquera les débuts de la réalisation de Jordan et perpétue la tradition de la franchise Rocky De la star du film qu’il dirige également, Stallone a réalisé quatre des six films Rocky.

La réalisation par Jordan de ‘Creed III’ est également la dernière grande nouvelle pour l’acteur, car il a récemment été annoncé qu’il produirait un film ‘Static Shock’ pour Warner Bros.