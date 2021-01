Après que le film soit devenu l’un des films les plus regardés sur la plate-forme de streaming pendant les vacances, la nouvelle était à prévoir, puisque la société et Robert Rodríguez confirment la suite de “ We Can Be Heroes ”.

Un média américain a révélé que le long métrage avait atteint 44 millions de foyers dans le monde au cours des deux premières semaines sur le service de streaming, la première étant la plus réussie.

Décembre fut sans aucun doute le mois du succès pour Robert Rodríguez, car il a également été annoncé comme l’un des producteurs de ‘Star Wars: Le livre de Boba Fett’.

Ils confirment la suite de “ We Can Be Heroes ”, puisque Ted Sarandos et le reste des dirigeants de Netflix ont donné à Robert Rodríguez les ressources nécessaires pour écrire et diriger une suite.

Rodríguez est déjà à bord pour écrire, diriger et produire la suite sans nom. Il n’a pas encore été révélé quand la serpentine prévoit de commencer la production de la suite, ni à quel point Rodriguez est dans le processus de développement.

Dans des interviews précédentes, le réalisateur a révélé ses aspirations à créer un univers de film officiel de Rodriguez en utilisant les personnages de ‘We Can Be Heroes’, ‘Spy Kids’ et ‘The Adventures of Sharkboy and Lava Girl’, en tant que tel, le film est le successeur de les deux derniers mentionnés.

“Peut-être que dans une bande dessinée, je peux amener tous mes personnages originaux, et si cela fonctionne, cela pourrait arriver, car ils sont tous dans des studios différents et des choses comme ça”, a déclaré Rodríguez.

Le film était une expérience amusante pour le réalisateur, de faire quelque chose qui ressemblait à ça, «mais c’était vraiment une nouvelle direction, mais oui, c’est une idée intéressante et amusante, car il y a beaucoup de personnages au fil des ans ».

«Nous pouvons être des héros», présente les performances de Pedro Pascal, Christian Slater et Boyd Holdbrook comme certains des plus grands héros de la planète. Il comprend également la participation de Priyanka Chopra Jonas, Christopher McDonald, Adriana Barraza, Vivien Blair, entre autres.

«We Can Be Heroes» est maintenant disponible sur Netflix.