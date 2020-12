L’un des épisodes les plus tristement célèbres que la chauve-souris gothique ait eu dans les films est sans aucun doute Batman & Robin avec George Clooney faisant de même derrière le masque de justicier. Pourtant, même pour lui, c’est un film honteux dont il se souvient avec un certain dédain. À tel point qu’il a même donné quelques mots blessants à un projet qui, à ce jour, reçoit la désapprobation générale de toutes sortes de secteurs.

Non seulement les critiques, les fans et le public occasionnel considèrent que Batman & Robin du réalisateur Joel Schumacher est un film avec de nombreux revers, mais aussi George Clooney lui-même qui y a joué en 1997. Récemment, l’acteur a créé Midnight Sky où il rencontre le des rôles à la fois de star et de réalisateur, ce qui lui a permis de disposer de la concentration et des microphones de divers médias.

Au cours de l’une de ces discussions, le sujet de Batman a été abordé et il a avoué qu’à chaque fois qu’il la rencontrait à la télévision, il décide de s’éloigner d’elle car l’expérience de la voir peut même être physiquement douloureuse pour lui. Clooney parle certainement dans un sens figuré, mais le sentiment derrière ses mots était assez clair.

«[Batman & Robin] c’est tellement grave que ça fait même mal de le voir », dit-il. “Je change de chaîne, quand tout d’un coup il se présente et je dis ‘oh non, non non non non.”

Malgré les années qui se sont écoulées, Clooney a assuré qu’il ne changerait rien à sa performance car pendant ce temps, il faisait à peine son chemin en tant qu’acteur dans une industrie qui a toujours été difficile à tout moment.

Au fil des ans, Clooney est parvenu à la conclusion que sa participation à ce film est quelque chose qu'il ne changerait pas, tout comme il ne changerait pas sa performance.

«[La industria] c’est une formidable machine », a-t-il déclaré. Et à l’époque, je n’étais qu’une recrue obtenant un emploi d’acteur. Il n’était pas du genre à donner le feu vert à un film. “

Maintenant, George Clooney a une certaine influence à Hollywood. Et votre cercle d’amis est également des influenceurs pour l’industrie. À tel point qu’il a raconté une anecdote sur Ben Affleck et Batman. Selon ses propos, l’acteur de The Big Scam a tenté de convaincre Affleck de ne pas prendre le rôle de la chauve-souris lorsque Zack Snyder lui a proposé pour Batman v Superman.

Compte tenu de sa mauvaise expérience avec Bruce Wayne, Clooney le considérait comme un personnage risqué qui pourrait nuire à la carrière de son ami. En fin de compte, Affleck a accepté le rôle du couvert et “a fini par faire un excellent travail et je me suis trompé.”

Le dernier conseil que George Clooney peut donner à quiconque veut jouer à Batman est: “Assurez-vous que la combinaison n’a pas de tétons.”

Contrairement aux opinions du scénariste Akiva Goldsman, du réalisateur Joel Schumacher et de Clooney lui-même, l’actrice Alicia Silverstone est fière de son rôle de Batgirl et souhaite même répéter l’expérience. Mais qui sommes-nous pour juger.

