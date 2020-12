L’un des personnages peut-être les plus attendus de l’univers cinématographique Marvel est Deadpool et tout indique déjà que Ryan Reynolds travaille dur avec Marvel pour que cela se produise enfin, mais jusqu’à présent, on en sait très peu sur la possible arrivée du personnage ou, s’il continuera avec la même ligne R-rated pour ses prochaines apparitions, mais apparemment sa première apparition serait plus ensuite que prévu, puisque Deadpool pourrait apparaître dans ‘Spider-Man 3’ ou dans ‘Doctor Strange 2’.

Le troisième volet de Spider-Man semble être le film le plus important du MCU après ‘Avengers: Fin de partie’, puisqu’il parle de l’apparition de plusieurs héros comme de l’arrivée de Tobey Maguire et Andrew Garfield, ainsi que ses différents méchants, en plus de cela, il a été dit que nous verrons Charlie Cox comme Matt Murdock, mais apparemment le mercenaire le plus aimé pourrait apparaître.

Selon les mots de l’initié Grace Randolph, Deadpool pourrait apparaître dans ‘Spider-Man 3’ ou dans ‘Doctor Strange 2’, Puisqu’on considère que le personnage de Ryan Reynolds a une apparition dans l’un de ces deux épisodes où l’existence du multivers sera abordée, bien que jusqu’à présent on ne sait pas pour quel film, mais il faut prendre en compte qu’actuellement ‘Spider-Man 3 ‘est en production et’ Doctor Strange in the Multiverse of Madness ‘devrait commencer le tournage très bientôt, donc Ryan Reynolds pourrait enfiler le costume très bientôt.

Et voici une SCOOP! Je me dirige également vers #Deadpool apparaîtra dans # SpiderMan3

ou # DoctorStrange2 ou peut-être même LES DEUX 🔥 L’ensemble! #Marvel #MCU pic.twitter.com/pMIPcCgPeF – Grace Randolph (@GraceRandolph) 9 décembre 2020

En plus de cette apparition possible, on sait que Marvel Studios travaille sur un troisième opus de Deadpool, qui nous montrerait l’arrivée de ce héros au MCU, mais il semble qu’il reste encore un long chemin à parcourir pour que cela se produise, donc un camée dans certains de ces films sonnent suffisamment cohérents pour élever les attentes des fans.